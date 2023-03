La comparsa degli “appuntamenti intenzionali”: cosa significa per i servizi di incontri online

Milano, 22 marzo 2023 – Se hai seguito un po’ l’industria degli incontri online negli anni precedenti, probabilmente avrai notato l’assenza di cambiamenti fondamentali. Non sono apparse nuove applicazioni e siti di alto profilo, le funzionalità di quelli già esistenti non sono migliorate molto e gli utenti stessi non si aspettano più novità per quanto riguarda gli appuntamenti online.

Curiosamente, un grande cambiamento nel settore degli appuntamenti online ha avuto luogo con l’inizio della pandemia di Covid-19. Il motivo è abbastanza comprensibile: avendo perso l’opportunità di incontrarsi e comunicare dal vivo, milioni di persone sono andate a farlo nel web. Ciò ha contribuito non solo alla divulgazione dei servizi di incontri online, ma ha anche costretto molti sviluppatori a ottimizzare e migliorare seriamente le proprie piattaforme.

Oggi vogliamo dare un’occhiata alle ultime tendenze degli appuntamenti online e prestare particolare attenzione a quella degli “appuntamenti intenzionali”. Iniziamo!

Come sono cambiati gli appuntamenti online nel mondo

Il primo e più evidente cambiamento è la crescita del numero degli utenti e, di conseguenza, l’investimento in progetti volti al miglioramento degli appuntamenti online. Questo è ciò che ha permesso agli sviluppatori di impegnarsi in modo più serio e completo nella modernizzazione. Dall’altro lato, molte nuove tendenze non aiutano la divulgazione degli incontri online. La spiegazione qui di seguito.

Tendenza n. 1. Frequentazione dai tempi più lunghi

La corsa agli appuntamenti online è un ricordo del passato. Sono sempre meno le persone che ogni settimana hanno un nuovo primo appuntamento nel tentativo di iniziare rapidamente una relazione. Oggi, il quadro è completamente opposto: adesso non c’è più tanta fretta. Gli utenti preferiscono mantenere la comunicazione online più a lungo senza accelerare i tempi per un incontro dal vivo e questa, secondo gli esperti, è una tendenza positiva. La fretta nel costruire relazioni raramente porta a buoni risultati.

Tendenza n. 2. Incontri con “intenzioni” ben definite

L’approccio alla ricerca di un potenziale partner è diventato molto più consapevole e serio. Ci sono sempre meno persone che si registrano sul sito di incontri esclusivamente per interesse o che non sappiano cosa stanno cercando.

Ora sono sempre di più gli utenti che indicano chiaramente le proprie intenzioni: “fare nuove amicizie”, “incontrare l’amore“, “sposarsi” e così via.

Naturalmente, questa tendenza ha influito notevolmente sui principi stessi di funzionamento dei siti e delle applicazioni di incontri. Ad esempio, su Bumble, Badoo e sulla maggior parte degli altri servizi di incontri più conosciuti, puoi impostare da subito i tuoi obiettivi. Ti consigliamo di farlo per evitare delusioni e deludere altri utenti aspirando a qualcosa di più serio per esempio.

Le chat video online si adattano molto bene a questa tendenza e ci sono diverse ragioni dietro a questo:

Comunicare in una chat video è molto più facile per capire cosa vuole veramente una persona e quanto seria sia riguardo al portare avanti una conoscenza. Molte chat video online, come Omegle o Chatrandom, offrono una funzione di ricerca per interessi. Le chat video ti consentono di studiare una persona dieci volte più velocemente rispetto agli SMS in qualsiasi applicazione di appuntamenti.

Tra le chat video online famose possiamo consigliare coomeet.chat/it, Chathub, Bigo Livee OmeTV. Si tratta di piattaforme funzionali, convenienti ed efficaci per gli appuntamenti online con impostazioni di ricerca abbastanza flessibili.

Tendenza n. 3. Incontri virtuali

Ora molti diranno che gli appuntamenti virtuali erano diffusi molto prima della pandemia e dell’autoisolamento di massa. Sì, è vero. Ma è stato dopo il 2019 che è iniziato un vero boom negli incontri online, e non parliamo solo di videochiamate tête-à-tête in una sorta di Zoom o Skype. Ci sono molte opzioni per passare del tempo insieme sul Web: videogiochi online, guardare film e programmi TV insieme, tour virtuali e molto altro.

Gli appuntamenti online sono sicuri, convenienti e vari. Ognuno può trovare un formato adatto a sé e fare un’esperienza piacevole trascorrendo del tempo sul Web con qualcuno.

A proposito, non dimenticare il rapido sviluppo dei metaversi. È probabile che tra qualche anno ci incontreremo, comunicheremo e trascorreremo molto tempo in enormi spazi virtuali. Non vediamo l’ora!

Tendenza n. 4. Incontri da sobri

Dicci, come immagini un buon primo appuntamento? Un tavolo in un ristorante, pasti deliziosi, un bicchiere di vino rosso… No! Secondo le statistiche, ora ci sono sempre più persone che preferiscono incontrarsi da sobri senza bere una goccia di alcol!

Perché sta succedendo? La colpa è delle prime tendenze della nostra lista e dell’approccio più serio dei nostri contemporanei verso la conoscenza più approfondita della persona. L’alcol spinge spesso a prendere decisioni impulsive e persino stupide che non avrebbero dovuto essere prese. Sempre più persone lo capiscono e preferiscono avere appuntamenti da sobri.

A proposito, questa tendenza ha influenzato l’ora e il luogo degli incontri. Ora ci si vede in posti dove non viene servito alcol, ristoranti con cibo sano e posti simili. Inoltre, i nostri contemporanei hanno iniziato a incontrarsi più spesso durante il giorno e nei giorni feriali, in modo che non ci sia la tentazione di prendere un bicchiere di vino. Come puoi immaginare, ci sono molte più possibilità di riuscita per tali appuntamenti.

Tendenza n. 5. Incontri con attenzione alla tua salute

Il Covid-19 ha mostrato molto chiaramente che il corpo umano può essere estremamente debole nel far fronte a un nuovo virus e che anche le persone con una buona immunità spesso vengono messe a dura prova. Non c’è nulla di sorprendente nel fatto che la maggior parte dei nostri contemporanei sia diventata molto più seria riguardo alla propria salute e cerchi inutilmente di non entrare in contatto con estranei o persone fuori dalla propria cerchia di conoscenti.

Rendendosi conto di ciò, gli sviluppatori di molti siti di incontri hanno deciso di semplificare la ricerca di un partner per chi ha davvero a cuore la propria salute. Ad esempio, Tinder ha uno stemma identificativo dello stato della vaccinazione di una persona. Naturalmente, questo non garantisce che una persona sia sicuramente vaccinata, perché non esiste un serio controllo dello stato di vaccinazione. Tuttavia, è meglio avere almeno una qualche conferma che non avere proprio idea.

Allo stesso modo, tra l’altro, questa attenzione per la salute va di pari passo con la divulgazione di appuntamenti virtuali e la comunicazione nelle chat video online. Se non vuoi mettere nuovamente in pericolo il tuo corpo, ti consigliamo di dedicare più tempo alla questione del formato del primo appuntamento.

Riassumiamo

Il settore degli appuntamenti online sta cambiando rapidamente. Inoltre, le metamorfosi sono così significative che può essere estremamente difficile tenerne traccia. Una situazione simile è stata osservata nel 2012, quando l’applicazione Tinder è apparsa e ha stabilito un nuova direzione per lo sviluppo di servizi di incontri per gli anni a venire.

Ora stiamo attraversando un’era di cambiamenti piuttosto seri nel campo degli appuntamenti online ed è difficile prevedere come si svilupperanno le cose nel prossimo futuro. Forse l’industria sarà catturata dalla realtà virtuale e dai metaversi e forse tutto rimarrà come prima. Una cosa è certa: il classico formato di incontri online e chat video non andrà sicuramente da nessuna parte nei prossimi anni, forse anche decenni. Pertanto, se hai un interesse per incontri online interessanti e dall’esito positivo, ti consigliamo di andare sul sicuro e di utilizzare servizi collaudati nel tempo.

L. M.