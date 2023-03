Bergamo. Soccorso Alpino in azione a Carona, San Giovanni Bianco, Aviatico e Valbondione

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 25 marzo 2023 – Diversi interventi oggi, sabato 25 marzo 2023, per il Soccorso alpino e speleologico della VI Delegazione Orobica.

I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10:00 per un ciclista, che aveva avuto un malore mentre si trovava lungo il sentiero con un amico, nel territorio del comune di San Giovanni Bianco. L’amico ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato subito le squadre del Soccorso alpino, nove i tecnici impegnati, compresi i due di turno a Oltre il Colle. Le squadre hanno operato a supporto dell’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno raggiunto con il mezzo fuoristrada la zona dove c’era la persona da soccorrere; hanno trasportato l’uomo, di circa 50 anni, con la barella portantina per una quindicina di minuti in un luogo dove è stato valutato dall’équipe sanitaria. Infine lo hanno portato in ospedale con l’elicottero. L’intervento è terminato poco prima di mezzogiorno.

Altro intervento nel pomeriggio a Carona: i tecnici sono stati allertati poco prima delle 14:00 per un uomo che si trovava nella zona di Baita Cà Bianca. Aveva un problema a una gamba e non riusciva a proseguire, allora ha chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici della VI Orobica, dieci i tecnici impegnati, più i due reperibili a Oltre Il Colle, che lo hanno raggiunto, valutato nella parte sanitaria, immobilizzato e trasportato per circa mezz’ora con la barella portantina. Con i mezzi lo hanno trasportato a valle; è rientrato con mezzi propri. L’intervento è finito alle 18:30 circa.

Le squadre territoriali di Media Valle Seriana sono state invece attivate intorno alle 15:30 come supporto all’elisoccorso di Bergamo per un’intervento ad Aviatico, località Cornagera, per due persone di 59 e 67 anni cadute in luogo impervio. A Valbondione le squadre sono uscite nel pomeriggio per una ragazza di 28 anni caduta lungo il sentiero n. 305, sopra la località Grumetti. Era scivolata ma è scesa e rientrata in modo autonomo.

V. A.