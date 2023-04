Dal 6 all’11 aprile SORPRESE PASQUALI EXTRA ORDINARIE al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

(mi-lorenteggio.com) Milano 3 aprile 2023.Da giovedì 6 a martedì 11 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sarà aperto con orario festivo e una ampia offerta di attività per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.



Il programma di Pasqua prevede delle attività a tema, come “Wow Pop-up” nella Tinkering Zone, per realizzare un biglietto tridimensionale e inviare un messaggio a chi ci piace variopinto e divertente, “Stop Motion con sorpresa” e “Anche i conigli hanno l’ombra” nell’iLab Area dei piccoli, per creare un’animazione digitale e dare forma a ombre colorate, “Reazioni ad effetto – Happy easter!” nell’iLab Chimica, dove sarà possibile scoprire cambiamenti di colore e raccontare storie di conigli e pulcini di cioccolato, e “Uova in cucina” nell’iLab Alimentazione, per scoprire cosa succede dentro il guscio di un uovo.



TINKERING ZONE

Wow Pop-up – dai 9 anni

Dal 6 all’11 aprile | ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00

Realizziamo un biglietto tridimensionale, variopinto e divertente da inviare a chi vogliamo. Usiamo disegni, colla, forbici, filo di rame, carta stagnola e qualche led per costruire un circuito, illuminare la scena e ottenere l’atmosfera desiderata.

iLAB AREA DEI PICCOLI

Stop Motion con sorpresa – dai 3 ai 6 anni

Dal 6 all’11 aprile | ore 10.00, 14.00 e 17.00

Con scovolini, pon-pon, nastri e diversi materiali diamo forma a coniglietti, pulcini e uova colorate. Mettiamo alla prova la nostra creatività per realizzare un’animazione digitale grazie alla tecnica dello stop motion.

Anche i conigli hanno l’ombra – dai 3 ai 6 anni

Dal 6 all’11 aprile | ore 11.30 e 15.30

Giochiamo con la luce per creare ombre colorate. Con carta, forbici e altri materiali costruiamo un coniglietto e usiamo la sua ombra per raccontare una storia.

iLAB CHIMICA

6 e 7 aprile | ore 11.30 e 15.30

Reazioni ad effetto – Happy easter! – dagli 8 anni

Scopriamo insieme cambiamenti di colore inaspettati, usiamo le reazioni fra le sostanze chimiche e creiamo scenari sorprendenti per raccontare la nostra storia popolata da coniglietti, pulcini e uova di cioccolato.

iLAB ALIMENTAZIONE

Uova in cucina – dagli 8 anni

Dall’8 all’11 aprile | ore 11.30 e 15.30

Mettiamo le mani sulle uova e lanciamoci in esperimenti avventurosi e sfide culinarie per scoprire cosa succede dentro il guscio.

Sorpresa al cioccolato – dai 7 anni

8,9,10 aprile | ore 10.00, 14.00 e 17.00

11 aprile | ore 10.00 e 14.00

Esploriamo le qualità del cioccolato da un punto di vista diverso: scopriamo quali differenze si nascondono dietro ai vari tipi di cioccolato e indaghiamo le proprietà dei suoi ingredienti. Impariamo a usare questo cibo gustoso per dare vita a forme e disegni.



Altre attività sono proposte a rotazione nei laboratori interattivi Matematica, Genetica, Bolle di Sapone, Future Inventors, Leonardo e Base Marte.

Per Adulti e ragazzi dai 14 anni, attraverso un’esperienza di realtà virtuale nella Digital Zone You&AI, sarà possibile sperimentare tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro. Dai 12 anni in poi, indossando un visore di realtà virtuale, si potrà invece salire su un velivolo ultraleggero e sorvolare un’isoletta tropicale.

Per adulti e bambini sarà inoltre possibile partecipare all’istallazione interattiva Cave of Sound e alle visite guidate per i più piccoli, al Sottomarino Toti, e alle Gallerie Leonardo.

L’iscrizione è obbligatoria ed è effettuabile esclusivamente online al link

https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html

Per partecipare alle attività è necessario prenotare al momento dell’acquisto del biglietto al costo di 1 € di prevendita.



Durante la settimana di Pasqua, il Museo propone anche i Campus giornalieri, in programma per il 6, 7 e 11 aprile, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi per scoprire quanta scienza e tecnologia si nasconde nella vita di tutti i giorni.

Tutte le informazioni relative a prenotazione, costi aggiuntivi, attività e modalità di partecipazione ai Campus, sono disponibili all’indirizzo

https://www.museoscienza.org/it/offerta/una-giornata-al-museo

Redazione