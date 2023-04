Lavoro. Maxi concorso del Comune di Monza con ANCI Lombardia per agenti di polizia locale

I comuni della Lombardia potranno accedere per tre anni alla lista di idonei

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 3 aprile 2023 – Un bando di concorso gestito in forma aggregata dai Comuni per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di nuovi agenti di polizia locale è stato promosso dal Comune di Monza con Anci Lombardia e i Comuni di Legnano e Rho.

Grazie a questa iniziativa, resa possibile dal Decreto Legge 80/2021 che ha introdotto delle novità nel reclutamento del personale, gli Enti locali potranno contare per tre anni su un elenco di cittadini idonei all’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato, pieno e/o parziale, in qualità di Agente di Polizia Locale – Categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Principale punto di forza di questa innovativa forma di selezione del personale è la semplificazione delle procedure sia per i Comuni che per i cittadini, che potranno candidarsi a partecipare al bando entro il 17 aprile prossimo. Le attività di selezione si svolgeranno il 2 e 17 maggio 2023 presso il Parco Esposizioni di Novegro.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Energie in Comune”, promosso da ANCI Lombardia e Regione Lombardia per accompagnare i Comuni tramite processi di semplificazione, aggiornamento e sviluppo di modelli e strumenti operativi per il reclutamento del personale, sperimentando concorsi innovativi e aggregati a livello regionale.

Informazioni e approfondimenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.anci.lombardia.it