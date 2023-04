FUNEBRI. CONSEGNATE LE PERGAMENE AI DIPENDENTI CHE HANNO GARANTITO CONTINUITÀ ED EFFICACIA DEI SERVIZI NEL PERIODO COVID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2023 – “Il Comune di Milano vi ringrazia per la dedizione al lavoro dimostrata anche nei momenti più difficili della pandemia da COVID-19, contribuendo a garantire la continuità ed efficacia di servizi essenziali per la comunità milanese”.

Con questo messaggio, impresso su pergamena, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine ai 178 dipendenti dei Servizi funebri e cimiteriali impiegati negli otto cimiteri della città e negli uffici di via Larga che, con dedizione, hanno fatto in modo di non far mancare la propria presenza nei mesi più duri della pandemia, garantendo sempre efficienza e sensibilità nel lavoro svolto per le cittadine e per i cittadini milanesi.

La cerimonia, che ha visto la consegna delle pergamene a una rappresentanza di 62 dipendenti, si è svolta nel primo pomeriggio di oggi in Sala Alessi a Palazzo Marino, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale.