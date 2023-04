Trezzano. Al via i lavori per il parcheggio di via Rimembranze

Trezzano sul Naviglio, 4 aprile 2023 – Partiranno dopo Pasqua i lavori nell’area di via Rimembranze-Treves, programmati per una migliore fruizione da parte dei cittadini, con la creazione di 70 posti auto a servizio dei diversi poli pubblici della zona (Municipio, scuole, chiesa, oratorio, cimitero, stazione ferroviaria, area del mercato), anche in vista della rigenerazione dell’area vicino alla chiesa dove non sarà più possibile accedere con l’auto.

“Iniziamo i lavori per la riqualificazione dell’area di via Rimembranze – spiega il sindaco Fabio Bottero, assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica – che vedrà in futuro anche un ampio intervento nell’area pedonale vicino alla chiesa S. Ambrogio dove la piazza assumerà una nuova centralità e si svuoterà dalle auto. Saranno ovviamente garantiti gli accessi a tutti i servizi per le persone fragili. Partiamo dalla realizzazione di un nuovo parcheggio tra via Treves e via Rimembranze, un’opera che secondo noi porterà grandi benefici a tutta la zona non solo per i parcheggi migliorando la fruibilità di tutti i servizi fondamentali ma anche per la rigenerazione di tutta l’area”.

Attenzione! Dal 13 aprile sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, il parziale restringimento della carreggiata e il parziale divieto di circolazione sulle vie: Treves, Benedetto Croce, Rimembranze, Galimberti, via IV Novembre.