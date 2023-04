GESTIONE ILLEGALE RIFIUTI, ASSESSORE MAIONE: A MONTICHIARI (BS) SCOPERTA ATTIVITÀ ILLECITA GRAZIE A PROGETTO SAVAGER

(mi-mi-lorenteggio.com) Milano, 05 aprile, 2023 – “Un risultato importante ottenuto grazie a uno strumento altamente tecnologico come il progetto Savager, fortemente voluto e finanziato da Regione Lombardia, in particolare dal nostro assessorato”. Commenta così l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, l’operazione di contrasto alla gestione illegale dei rifiuti avvenuta a Montichiari dove è stata scoperta un’officina non autorizzata che trattava illecitamente rifiuti pericolosi e sono stati sequestrati due depositi di carburante altrettanto non autorizzati.

“Rivolgo i miei complimenti – aggiunge l’assessore – ad Arpa Brescia, alla Procura della Repubblica e alla Polizia Locale per l’efficace e brillante lavoro svolto. Il progetto Savager – conclude Maione – serve a smascherare i disonesti ed eliminarli dal mercato, tutelando gli imprenditori seri che, svolgendo correttamente il proprio lavoro e pagando le tasse, contribuiscono alla tenuta del nostro sistema ambientale”.