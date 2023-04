Cassina Rizzardi. Incidente per una mongolfiera: urta cavi e prende fuoco

(mi-lorenteggio.com) Cassina Rizzardi, 6 aprile 2023 – Ieri sera, intorno alle ore 19.20, in via Giovanni XXIII, in località Ronco Vecchio, una mongolfiera ha toccato i cavi dell’alta tensione ed precipitata prendendo fuoco. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, due ambulanze e due automediche. Due i feriti, che sono stati trasportati, uno in codice giallo e uno in codice verde all’ospedale Sant’Anna di Como.