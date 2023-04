Rho. Polizia locale, in arrivo una nuova auto dotata di etilometro

(mi-lorenteggio.com) Il Comune di Rho ha ottenuto 20mila euro grazie a un bando di Regione Lombardia per l’acquisto di strumentazioni utili alle Polizie Locali. Il Comando “Savarino” di corso Europa si avvarrà di questi fondi per l’acquisto di una nuova autovettura allestita con i colori della Polizia Locale dotata di etilometro di ultima generazione.

Al bando il Comune ha partecipato per un progetto pari in tutto a 41mila euro. Si è ottenuto il massimo del finanziamento possibile, “pari al 50 per cento dell’importo con un massimale di 20mila euro per comuni in forma singola”. Con quella che verrà ora acquistata, sono tre le auto che è stato possibile ottenere negli ultimi anni grazie a fondi regionali, un passo importante per rinnovare il parco mezzi del comando.

La presenza degli agenti sul territorio è sempre più importante. Proprio questa mattina, 6 aprile 2023, un posto di blocco attivato con due mezzi in via San Bernardo ha permesso di ritirare altre quattro patenti per chi mette in atto sorpassi azzardati per raggiungere in tempi rapidi e saltando la fila il semaforo che immette sul Sempione in direzione Milano. Con queste quattro si sono superate le trenta patenti ritirate a causa di queste violazioni.

Redazione