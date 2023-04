Usmate Velate. Variante PGT, conclusa la fase di presentazione 

Più incontri per illustrare i contenuti della proposta

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 6 aprile 2023. Si è conclusa mercoledì 5 aprile, con l’incontro pubblico illustrativo dedicato ai professionisti operanti nel settore edilizio-urbanistico, la fase di consultazione e presentazione relativa alla proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio. Proprio per favorire la condivisione del documento, il giorno precedente si è tenuta una presentazione aperta alla cittadinanza. La scorsa settimana sono stati invece organizzati incontri specifici che hanno coinvolto le Commissioni consiliari e la Consulta Territorio.

“Gli incontri sono stati un’opportunità per comprendere, nel dettaglio, la logica su cui poggia la Variante al PGT ed il lavoro svolto dai tecnici estensori per definire le scelte di pianificazione – afferma il Sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli – La Variante opera una sintesi delle diverse istanze ed esigenze del territorio, inteso come collettività”.

La variante del PGT 2022 prevede, come obiettivi, la riduzione del consumo di suolo e un miglioramento del rapporto tra edificato e aree verdi, la tutela attiva dei valori paesaggistici e identitari, la salvaguardia delle attività lavorative come fattore fondamentale della vitalità urbana ed il consolidamento del sistema dei servizi e degli spazi pubblici.

La variante conferma 7 degli attuali 15 ambiti di trasformazione, di cui 4 a destinazione residenziale e 3 a destinazione produttiva; individuate anche 5 aree di rigenerazione urbana allo scopo di allontanare nel lungo termine le attività manifatturiere dal tessuto urbano consolidato e di riqualificare lo spazio pubblico.

Complessivamente la variante in esame opera una significativa riduzione del consumo di suolo del già limitato sviluppo edilizio previsto dal Pgt vigente.

Su una superficie comunale di 9.721.000 mq totali, gli attuali 373.872 mq di suolo edificabile vengono ridotti a 203.565 mq operando un minore consumo di suolo pari al 50,23 % per la destinazione residenziale e al 38,98 % per le altre destinazioni con un potenziale insediativo massimo di 675 abitanti.

Nel contempo, verrà ampliata la superficie compresa nei PLIS Colli Briantei e PANE, che è già il 42% del territorio comunale, inserendovi ulteriori aree agricole o ricondotte alla destinazione agricola in questa variante per complessivi 580.000 mq.

Gli atti che costituiscono la Variante al PGT sono consultabili attraverso il sito web del Comune di Usmate Velate, la segreteria comunale e sul sito di Regione Lombardia – Sivas nell’area procedimenti.

Fino al 21 aprile 2023, sarà possibile presentare in forma scritta contributi, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, o in formato cartaceo al protocollo comunale o via mail pec all’indirizzo protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it

V.A.