Trezzano. Il colpo al bancomat fallisce, esplosivo fatto brillare in una cava – Foto

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 aprile 2023 – Questa notte alcuni malviventi hanno tentato di fare saltare il Bancomat della filiale di una banca di via Cristoforo Colombo, 23. Dopo aver piazzato l’esplosivo, ai malviventi non restava altro che accendere la miccia. Ma, qualcosa è andato storto e, forse perché disturbati, la banda si è data alla fuga.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri, le Guardie Giurate e i Vigili del Fuoco. Dopo i primi rilievi, è stato appurato che i malviventi non erano riusciti nell’intento e il bancomat era pieno di esplosivo e andava subito rimosso. Nel frattempo, sono giunti anche gli artificieri che hanno bonificato il bancomat dall’esplosivo, che è stato portato in una cava vicina, dove è stato fatto brillare con due forti boati che all’alba hanno rotto il silenzio in questa vigilia di Pasqua.

in corso le indagini per risalire agli autori.

V. A.