22 aprile 2023, al via 63^ edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago

(mi-lorenteggio.com) Mezzago, 8 aprile 2023. Con il ritorno nei campi e sulle tavole dell ‘Asparago Rosa di Mezzago ritorna anche l’attesissima Sagra dell’Asparago Rosa, in programma dal 22 aprile fino al 21 maggio.

Da trentaquattro la Pro Loco Mezzago organizza e gestisce la storica sagra, che tutti conosciamo, nella splendida cornice di Palazzo Archinti, avvalendosi come di consueto di tante preziose collaborazioni, sinergie e naturalmente dei tanti infaticabili volontari.

Ci prendiamo cura della tradizione con passione, impegno ed innovazione

Da fine aprile a fine maggio oltre novanta volontari contribuiscono alla realizzazione di questo irrinunciabile appuntamento primaverile, ognuno secondo le proprie passioni e le proprie abilità.

Un gran lavoro di squadra, di impegno, pianificazione e coordinamento senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo.

Il desiderio di continuare a crescere

Ormai a pieno regime, la 63esima edizione torna a deliziare una nuova primavera, riportandoci alle esperienze delle edizioni precedenti che da sempre contraddistinguono l’operato di Pro Loco Mezzago e dei tanti affezionati sostenitori, pronti come sempre a colorare il nostro “Maggio” con tante iniziative e convivialità.

Pieni di voglia di proporre occasioni per incontrarci, fare festa, giocare e crescere le nostre conoscenze ed esperienze, torniamo alle nostre storiche postazioni in cucina e tra i tavoli, dove siamo pronti ad accogliervi calorosamente.

Sagra di Qualità, un riconoscimento importante

Da quest’anno la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago è certificata Sagra di Qualità.

Il riconoscimento è stato conferito da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dopo una lunga e accurata fase di analisi, valutazione e effettuati durante l’edizione 2022. La Sagra mezzaghese ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI per identificare quelle Sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio, e che si dimostrano rappresentative della storia e tradizione del nostro paese ed espressione dell’identità e della cultura di un territorio.

Il Ristorante di Palazzo Archinti per la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago

Il ristorante apre sabato 22 aprile e sarà attivo fino al 21 maggio. Per saperne di più, conoscere date, orari e eventuali modalità di prenotazione : https://www.prolocomezzago.it/il-ristorante-e-la-sagra/ .

Nostro perché siamo circa 90 volontari che contribuiscono a soddisfare il piacere della tavola di migliaia di persone che anno dopo anno si riversano nel Ristorante della Sagra di Palazzo Archinti. La continua ricerca nel realizzare piatti a base del nostro asparago rosa tenendo conto della tradizione italiana, ci porta inevitabilmente a utilizzare sempre più spesso prodotti di provenienza garantita e del territorio.

Giornate e orari di apertura

Giovedì e Venerdì – singolo turno dalle ore 19.30

Sabato – doppio turno19.15 e 21.15

Domenica – singolo turno dalle ore 12.30

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata online al link qui sotto oppurechiamando il numero 351 810 8809 (Il numero è operativo per le prenotazioni solo dalle 17.00 alle 20.00).

Prosegue, anche in questa 63^ il 10% di sconto dedicato a tutti gli iscritti di qualsiasi Pro Loco d’Italia.

Questo sconto si applica alla sola consumazione del socio, presentando la propria tessera alla cassa.

Gli eventi in programma

.

Domenica 16 aprile: “Asparago in padella”

La Sagra quest’anno anticipa l’apertura ufficiale con un vero e proprio fuori programma

Un giornata di anteprima, un evento diffuso di degustazione dell’Asparago Rosa di Mezzago. Una giornata per camminare tra i campi, incontrare i produttori, ascoltare il racconto dell’asparago da chi lo cura ogni giorno, durante la quale sarà possibile acquistare le primizie della nuova raccolta di Asparago Rosa presso i produttori e degustare i piatti a base di Asparago preparati con cura e professionalità dai ristoratori Mezzaghesi.

INFO specifiche del programma della giornata al nostro sito: bit.ly/3zpDLdR

Mercoledì 19 aprile; “Cortile diVino”

Serata di anteprima e assaggi dei vini e della Birra della Sagra, a cura di Degustazioni Clandestine. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero: 348 921 3154. Contributo: 15€ a partecipante

Eventi dal 22 aprile al 21 maggio

A fianco delle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il nostro rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito: https://www.prolocomezzago.it/programma-sagra-dellasparago-rosa-di-mezzago-2023/

Mezsvago. Domenica 15 maggio

L’appuntamento clou della sagra per grandi e piccini

Di seguito il programma della giornata:

– Dalle 9.00 alle 18.00: Apertura Mercatino sulla Via Concordia e Via Unione: bancarelle di Produttori, Artigiani, Associazioni, Hobbisti, Street Food, Artisti, Musica e molte altre sorprese.

– Dalle 10.00 alle 12.00: Caccia al Tesoro. A cura di Dinamici Felici (ritrovo presso il piazzale delle scuole di via Concordia, partecipazione gratuita).

– Dalle 12.00: il tradizionale Risotto agli Asparagi d’Asporto presso il Ristorante della Sagra dell’Asparago Mezzaghese

– Dalle 12.30: possibilità di pranzare nel ristorante

– Dalle 9.00 alle 18.00: Laboratori gratuiti e animazioni per le strade di Mezzago

– Dalle 15.00: Compleanno Bloom Mezzago – Espositori e bancarelle in terrazza del Bloom (Via Eugenio Curiel, 39), concerto e film serale

Info dettagliate su sito: https://www.prolocomezzago.it/programma-sagra-dellasparago-rosa-di-mezzago-2023/

Dalla prima decade di aprile sarà possibile trovare i tanto attesi Asparagi Rosa di Mezzago disponibili in vendita diretta presso i produttori, nei diversi negozi di alimentari e ortofrutta del territorio e nei punti vendita dei più noti marchi della grande distribuzione.

Inoltre, le particolari caratteristiche di questa eccellenza agroalimentare, troveranno come sempre grande espressione alle tavole dei ristoranti della Sagra, nelle proposte gastronomiche di molti esercizi commerciali del paese e dei tanti ristoranti del territorio che riserveranno all’Asparago Rosa di Mezzago un posto d’onore nei loro menù stagionali. Per rimanere costantemente aggiornati sulla disponibilità del prodotto e sulle modalità di svolgimento della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, vi invitiamo a seguire i nostri canali social e a contattare direttamente i produttori per avere informazioni sulla vendita diretta e sulla eventuale possibilità di consegna a domicilio.

I produttori:

AGRICOLA RINO di Gualtiero Mattavelli

Punto vendita: Via Marconi 1 – Mezzago (MB)

tel. 347.2232288 – 338.4979847 info@agricolarino.it www.agricolarino.it

CAAM – Cooperativa Agricola Asparagicoltori Mezzago

Punto vendita: via Vitelunga, 1 – Mezzago (MB)

tel. 347.3403457 caam.mezzago@gmail.com www.caam-mezzago.it

Alla CAAM conferiscono inoltre il loro raccolto i seguenti produttori mezzaghesi: Az. Agricola Cattaneo Fiorinda – Az. Agricola Cattaneo – Az. Agricola Doni Francesco – Az. Agricola Piantanatura

Redazione