Parte da Civitanova la Semifinale Scudetto dell’Allianz Powervolley

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2023 – É tempo di ritornare in campo per l’Allianz Powervolley ma questa volta l’oggetto della sfida non è niente di meno che Gara 1 delle Semifinali di Superlega Credem Banca. Milano contro Civitanova per la prima sfida della serie al meglio delle cinque sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum alle ore 20:30 domani sera. L’incontro si presenta con i ragazzi di coach Piazza con il vento in poppa dopo l’exploit con i Block Devils nei quarti di finale; vittoriosi anche i cucinieri dopo la lunga serie affrontata contro Verona. L’Allianz Powervolley si conferma bestia nera dei campioni d’Italia nei Quarti di finale di Coppa Italia nelle ultime due stagioni, ma in Regular Season sono i marchigiani ad avere la meglio con il doppio successo. Tuttavia, la partita di giovedì sarà molto diversa per Milano rispetto a quelle affrontate durante la stagione contro gli uomini di Blengini: solo nei quarti di finale di Coppa Italia il tecnico dei meneghini ha avuto a disposizione l’intero roster, a differenza delle gare di Regular Season che, invece, ha dovuto affrontare con sestetti rimaneggiati a causa degli infortuni di Loser e Piano all’andata, e al ritorno con la squadra decimata ai minimi termini causa Covid di alcuni suoi atleti. Piano e compagni scenderanno in campo determinati a stupire ancora e desiderosi di ripetere il blitz esterno, a dispetto dei pronostici che invece sorridono ai padroni di casa della Lube grazie alle 16 vittorie collezionate contro le 4 dei lombardi. Nuova linfa e nuove consapevolezze accompagneranno in questo viaggio l’Allianz Powervolley per portare a casa il risultato di Gara 1 e riempire l’Allianz Cloud del calore del proprio pubblico nella seconda sfida di domenica 16 aprile.

DICHIARAZIONE

Marco Vitelli (Allianz Powervolley Milano): «Anche in Regular Season abbiamo disputato delle ottime partite, ma secondo me adesso abbiamo alzato il livello del gioco e siamo riusciti a diminuire i momenti negativi della squadra. Adesso ci aspetta Civitanova, una partita fondamentale come tutte quelle della serie della Semifinale e non vediamo l’ora di scendere in campo, per fortuna manca poco perché sono passati solo due giorni dalla partita con Perugia. Siamo pronti a disputare questa partita, per me ha un valore molto importante perché è una mia ex squadra e ci tengo a fare bella figura; e magari prenderci questa Finale che per Milano sarebbe un risultato storico, ma allo stesso tempo godendoci questo successo che è già un risultato storico per questa società e tutti noi ne siamo consapevoli ed entusiasti».

PRECEDENTI

Il match Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 21 tra le due società: 4 successi per Milano, 16 per Civitanova.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Civitanova), 1 nei Quarti di finale di Coppa Italia (1 successo Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: nessuno.

EX

Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

COME VEDERE LA PARTITA

Il match delle 20:30 Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv

PROBABILI FORMAZIONI

Cucine Lube Civitanova: De Cecco-Zaytsev, Nikolov-Yant, Anzani-Chinenyeze, Balaso (L). All. Blengini

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Mergarejo-Ishikawa, Loser-Piano, Pesaresi (L). All. Piazza

Arbitri: Florian Massimo, Puecher Andrea (Brunelli Michele)

Impianto: Eurosuole Forum di Civitanova Marche