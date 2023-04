(mi-lorenteggio.com) Como, 13 aprile 2023 – Incidente alle ore 5.48 in via Roma, 46, tra un monopattino e un’auto a Limido Comasco (Como). Stando a quanto emerso, la vittima, un 30enne, si trovava con il suo monopattino lungo un tratto rettilineo di strada quando si è scontrato con una Opel Corsa. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito è stato trasportato all’ospedale di Tradate in codice rosso, dove è deceduto.

V. A.