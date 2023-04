Bollate: Il Cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa dell’ex Sindaco Rolando Russo

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 aprile 2023 – L’Amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia dell’ex Sindaco di Bollate Rolando Russo, Primo cittadino dal 1977 al 1980, scomparso oggi.

Ecco il ricordo e il saluto del Sindaco Francesco Vassallo.

“Ho avuto modo di conoscerlo all’inizio della mia carriera amministrativa e ogni tanto, incontrandoci per Bollate, scambiavamo riflessioni in merito a come fosse complicato fare l’amministratore pubblico.

Rolando era una persona buona, simpatica, gioviale e cordiale che ha amministrato la nostra città in un periodo storico difficile, contribuendo alla sua crescita economica e sociale.

Esprimo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale che rappresento, ai familiari”

Francesco Vassallo

Sindaco di Bollate