Monza. In manette pusher per spaccio e resistenza pubblico ufficiale

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 aprile 2023 – Martedì 11 aprile, alle ore 14.00 circa, nell’ambito del servizio di controllo del territorio svolto quotidianamente dagli Agenti della Squadra Volante della Questura di Monza, è stato arrestato un ragazzo 19enne di origini marocchine.

I poliziotti, mentre transitavano in Via Arosio, individuavano un soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti il traffico di stupefacenti, e decidevano di sottoporlo a controllo di polizia.

Il ragazzo, alla vista della volante della Polizia, si dava alla fuga per sfuggire ai controlli e, durante la corsa, buttava un involucro di cellophane bianco. I poliziotti, dopo aver recuperato il panetto, si gettavano prontamente all’inseguimento dell’uomo, percorrendo a piedi Corso Milano e via Cavour, fino a raggiungere un’attività commerciale sita in Piazza Diaz dove il soggetto aveva cercato di nascondersi.

Raggiunto il soggetto all’interno dell’esercizio pubblico, i due poliziotti riuscivano a intercettarlo ma, poiché l’uomo opponeva resistenza spintonando gli Agenti, è stato necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione che ha permesso agli operanti di immobilizzare definitivamente il ragazzo. Quest’ultimo, da un più approfondito controllo, nascondeva nella tasca dei pantaloni ulteriori 4 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 5 dosi pronte per la vendita al dettaglio, nonché soldi contanti per un ammontare di 35 euro suddivise in banconote da 5 e 10 euro.

L’uomo, veniva condotto presso gli Uffici della Questura e della Brianza per l’esatta identificazione attraverso il fotosegnalamento, inoltre si effettuava la verifica, tramite NarcoTest, della tipologia della sostanza stupefacente rivenuta che risultava essere Hashish.

Sussistendo la flagranza del reato ex art 73 DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope) di illecita detenzione di sostanza stupefacenti tipo Hashish destinata allo spaccio, il ragazzo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.

Dall’esito dei controlli è emerso che lo stesso fosse in possesso di permesso di soggiorno per affidamento e senza fissa dimora. Pertanto, il Questore di Monza ha immediatamente attivato l’Ufficio di Immigrazione affinché verificasse la sussistenza dei presupposti per la titolarità permesso di soggiorno