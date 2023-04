Rho. Sguardi Altrove: il cinema come cultura e disciplina a tutto tondo per le scuole

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 aprile 2023 – Giovedì 13 aprile, all’Auditorium di via Meda a Rho si è svolta la proiezione di una selezione di tre cortometraggi tratti dalla rassegna internazionale SGUARDI (S)CONFINATI, alla presenza di cento studenti provenienti da Fondazione Clerici Rho – Corso Operatore Grafico Ipermediale, Istituto Mattei classe 4 A Rim e Istituto Cannizzaro – Indirizzo grafica accompagnati dai loro docenti. Dopo i saluti dell’assessore alla scuola Paolo Bianchi, hanno introdotto la proiezione l’assessore alle pari opportunità Alessandra Borghetti, a cui si deve la continuazione della partecipazione comunale a Sguardi Altrove Film Festival, e Floriana Chailly, regista documentarista e giornalista televisiva, che ha partecipato per numerosi anni all’organizzazione di Sguardi Altrove Film Festival.I tre cortometraggi hanno offerto un’occasione per riflettere sui temi della contemporaneità con un focus sui diritti umani attraverso il mezzo cinematografico e il tema dell’acqua, motivo portante del Festival edizione 2023. Al termine delle proiezioni è intervenuta Patrizia Rappazzo, ideatrice e direttrice artistica di Sguardi Altrove Film Festival, che ha spiegato agli studenti com’è nato il Festival internazionale che promuove e diffonde il cinema a regia femminile e che in questo 2023 ha compiuto trent’anni. Ha inoltre raccontato la nascita e la valorizzazione dei cortometraggi e risposto alle domande degli studenti sui tre corti presentati. Ha commentato che gli studenti sono il pubblico di domani ed è giusto che si avvicinino al linguaggio cinematografico in sala, per assaporare e vivere la magia della sala con il buio, il brusio, il silenzio, il lieve sussurrare.“Mi complimento con i ragazzi che hanno seguito la proiezione in silenzio con grande attenzione e con le loro docenti che dimostrano di avere un’apertura verso nuove modalità di apprendimento – afferma l’assessore Alessandra Borghetti – I temi trattati sono forti ma sono rappresentati in modo delicato. Tra questi troviamo la scoperta del proprio corpo, della propria sessualità e la capacità di crescita anche nelle situazioni di difficoltà”.Presente in sala anche Sabina Tavecchia, precedente assessore che ha promosso a Rho il Festival e l’adesione come partner, e la consigliera comunale Clelia La Palomenta.Il Comune di Rho anche quest’anno è stato partner di Sguardi Altrove Film Festival e ha consegnato il PREMIO TALENT UNDER 35 collegato alla rassegna SGUARDI (S)CONFINATI, rivolto alle film-maker provenienti da tutto il mondo e capace di riunire la produzione più giovane. Questi i tre cortometraggi proiettati: ALBERTINE, WHERE ARE YOU?

Maria Guidone

Italia, 2022, 20’Albertine è il personaggio più nominato della Recherche du temps perdu, ma anche quello più sconosciuto. Alcuni critici hanno visto in Albertine la trasfigurazione letteraria di Alfred, un giovane di cui l’autore fu a lungo innamorato. Una storia d’amore contemporanea, in cui Marcel, Albertine e Alfred vivono l’amore come un interrogativo eterno, in cui il cuore delle cose non può essere catturato, ma solo intravisto. ABOVE THE CITY – Vincitore del PREMIO TALENT UNDER 35Malika MukhamejanKazakhstan, 2021, 30’29 anniAidana, timida e chiusa, è cresciuta in una famiglia tradizionale kazaka. Il passaggio a una nuova scuola cambia gradualmente la sua vita e capisce sempre più ciò che vuole per se stessa. E l’amicizia con la sua compagna di classe Jenya rivela un nuovo lato di Aidana che prima non sospettava. LES HUITRES

Maia Descamps

BELGIO, 2022, 23’ 30”31 anniA un addio al nubilato, Charlotte, 30 anni, si riunisce con vecchie amiche che non vede da molto tempo. L’eccitazione della festa è caratterizzata da timori e avvisaglie. Charlotte ha un segreto che ha dolorosamente tenuto per sé. Le bocche rimangono chiuse come le ostriche che le donne sono impegnate ad aprire. Ma mentre i gusci si frantumano e le mani vengono lacerate, la verità viene a galla.