Powervolley Milano cerca il riscatto con Civitanova: verso gara 2 all’Allianz Cloud

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 15 aprile 2023 – É già tempo del secondo atto delle semifinali playoff Superlega Credem Banca che domenica avrà come teatro di confronto l’Allianz Cloud di Milano (ore 18:00 in diretta su RAI Sport). Dopo il primo round che ha decretato il successo dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, domani sera l’Allianz Powervolley si giocherà un altro pezzo importante della stagione in cerca del riscatto tra le mura amiche del palazzetto meneghino.

La sconfitta con il massimo scarto all’Eurosuole Forum ha evidenziato da una parte il grande studio e la superiorità tecnica degli uomini di Blengini in quella sfida, dall’altra una Milano meno lucida del solito che in parte paga pegno per la grande spesa di energie di Gara 5 con la Sir Safety Susa Perugia. Consapevoli delle proprie armi a disposizione, Piano e compagni sanno che queste partite vanno giocate con il cuore e la testa, gara 2 sarà l’occasione per rimarcare la pericolosità e la capacità di reazione degli uomini di coach Piazza per riportare i giochi in parità. Il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Osniel Mergarejo sa di poter riaprire i conti come avvenuto due volte nei Play Off prima del sorpasso alla Sir. Per Yuki Ishikawa e le stelle dell’Allianz diventa essenziale ridurre il numero degli errori; Civitanova, infatti, si troverà di fronte un’Allianz Powervolley più agguerrita che mai e con il fattore casalingo dalla sua: con un’Allianz Cloud quasi in sold out, i meneghini avranno il calore del proprio pubblico ad accompagnarli in questa sfida.

DICHIARAZIONI

Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano): «Queste sono partite da giocare con tutta l’emozione che si ha e ieri sera non l’abbiamo fatto, oltre a livello tecnico in cui sicuramente possiamo migliorare in molte cose. Civitanova ha giocato molto forte, è stata più in campo di noi sicuramente. Possiamo riprenderci subito domenica in casa e vogliamo farlo».

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 21 volte. 4 successi per Milano, 17 successi per Civitanova.



PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti – 1 in Semifinale (1 successo Civitanova), 1 nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia (1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 1 precedente nella Semifinale 2022/23 (1 successo Civitanova).



EX: Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18:00 tra Milano e Civitanova sarà visibile in diretta su RAI Sport con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv, con il commento di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

INFORMAZIONI DI INGRESSO ALL’ALLIANZ CLOUD

I cancelli apriranno alle ore 16:00, si raccomanda ai possessori di titoli d’accesso di recarsi all’Allianz Cloud con anticipo per evitare il più possibile code in biglietteria e al controllo accessi, visto il grande afflusso di spettatori che è previsto per domenica 16 aprile.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Mergarejo, Piano-Loser, Pesaresi (L). All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco-Zaytsev, Anzani-Chinenyeze, Nikolov-Yant, Balaso (L). All. Blengini.

Arbitri: Curto Giuseppe, Braico Marco (Venturi Giuliano, Boris Roberto)

Impianto: Allianz Cloud, Milano