MADESIMO. SOCCORSI TRE TURISTI IN DIFFICOLTA’

(mi-lorenteggio.com) MADESIMO (SO), 16 aprile 2023 – Allertamento stasera, sabato 15 aprile 2023, per i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Madesimo, allertati dalla centrale con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, poco prima delle 18:00. Tre turisti erano in difficoltà a una quota di 2000 metri, nei pressi dell’Alpe Borghetto, sopra Isola; le condizioni meteorologiche inoltre stavano peggiorando, con raffiche di vento e un leggero nevischio e allora hanno chiesto aiuto. Sono riusciti a fornire le coordinate; le squadre (sette i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna impegnati) sono partite subito e hanno cercato di raggiungerli da due diversi tracciati. Nel frattempo le condizioni del tempo sono migliorate ed è partito anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le tre persone sono state individuate, recuperate e portate a Campodolcino; una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’intervento si è concluso in serata, con il rientro delle squadre.