LA LEGA GIOVANI TICINO IN VISITA AL MUSEO DELL’ALFA ROMEO. PRESENTI ON. TOVAGLIERI E L’ASSESSORE LOMBARDO GUIDESI

(mi-lorenteggio.com) Arese, 16 aprile – Il settore dell’automotive è stato il protagonista di sabato 15 aprile, un’intera giornata organizzata dalla Lega Giovani del Ticino con due eventi differenti che ha voluto in questo modo sottolineare l’importanza di questo comparto per l’economia e l’innovazione del territorio lombardo e non solo.

La giornata si è aperta a Saronno (VA) con un evento moderato da Paolo Del Debbio dove sono intervenuti l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri e Guido Guidesi, Assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia. Insieme a rappresentanti del settore e a giornalisti specializzati è stato affrontato il tema della neutralità energetica delle automobili in Europa e le sue conseguenze sulla filiera industriale italiana.

La giornata è proseguita nel pomeriggio ad Arese (MI) con la visita al Museo Storico dell’Alfa Romeo. I ragazzi della Lega Giovani, accompagnati dall’assessore Guidesi, hanno potuto conoscere da vicino una realtà che ha fatto la storia dell’automotive e della Lombardia nel mondo. La visita al museo dell’Alfa è stata anche l’occasione per manifestare la vicinanza della Lega al territorio, in vista delle prossime elezioni amministrative ad Arese, dove assieme a Fratelli d’Italia sta portando avanti una sfida impegnativa per cambiare volto al comune.

“La scelta dell’Unione Europea di bandire i motori a combustione dal 2035 rappresenterà un enorme rischio a livello occupazionale ed economico per tutta l’industria automobilistica italiana, a fronte di un impatto ambientale quasi ininfluente su scala globale” – ha dichiarato Filippo Beta, esponente della Lega Giovani e promotore dell’iniziativa, che continua -“ anche per questo motivo è importante conoscere la storia di una grande casa automobilistica come l’Alfa Romeo, che negli anni è stata un fiore all’occhiello dell’italianità nel mondo. Come in ogni situazione, conoscere il passato ci rende più preparati ad affrontare il futuro”.