XXXIV edizione di Officinalia, 28 aprile – 1° maggio, Castello di Belgioioso, Belgioioso, Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 19 aprile 2023 – Officinalia, la più storica delle manifestazioni bio in Italia si svolgerà al Castello di Belgioioso dal 28 aprile al 1 maggio.

E’ stata ed è una tra le prime fiere tematiche organizzate in Italia, negli anni si è confermata una prestigiosa vetrina ed è diventata punto di riferimento per le aziende certificate del territorio nazionale.

La scelta biologica è stata una sfida fin dalla prima edizione, quando ancora nessuno conosceva il significato della parola, per dimostrare che biologico non è sinonimo di moda o di trend ma di salute e di benessere.

Con orgoglio possiamo affermare che il pubblico è cresciuto con noi, gli abbiamo insegnato a comprendere e riconoscere le caratteristiche e le qualità dell’alimentazione biologica, biodinamica ma non solo, a dare maggior valore alla casa, all’ambiente in cui viviamo, a come ci vestiamo e ci prendiamo cura di noi.

Il motto di Officinalia è, ed è sempre stato quello valorizzare il biologico nel modo di nutrirci, di abitare, di vivere con consapevolezza, di rivalutare la terra e l’ambiente con spirito etico e morale.

In esposizione una grande qualità di prodotti alimentari certificati tutti da assaggiare: torte dolci e salate, pane cotto in forno a legna, the e tisane in diverse fragranze, mandorle tostate, nocciole, succo di mele, birre al malto, tofu, marmellate di frutta e sformati di verdura freschissima, pasta fresca e secca, biscotti, crackers, formaggi di capra freschi.

Non solo prodotti alimentari ma anche molti prodotti naturali per la cura della persona: creme per viso e corpo, latte detergente, sapone liquido, shampoo, bagnoschiuma oltre a un’infinità di macerati, oli essenziali e tisane che sprigionano le fragranze di sandalo, incenso, cera d’api, olio all’arancio, garofano, citronella, caprifoglio, rosa, marsiglia e mughetto.

I visitatori potranno acquistare capi di abbigliamento realizzati in fibre naturali: scarpe in canapa e sughero, camicie, giacche e abbigliamento intimo in bamboo, cotone e seta.

Inoltre sarà possibile trovare prodotti naturali per la pulizia della casa, di mobili e arredi di ogni genere che non presentano nella loro composizione né colle né solventi chimici.

Dalla prima edizione Officinalia, ospita, a rotazione, associazioni, enti che abbiano progetti di accoglienza e sostegno per l’infanzia, la raccolta e il sostegno di animali e dell’ambiente.

L’INCONTRO ANNUALE CON IL DOTT. MOZZI

Venerdì 28 aprile alle ore 15 nella Manica dell’Incompiuta del Castello di Belgioioso (parte comunale)

Per prenotazioni: https://www.belgioioso.it/officinalia/dottor-mozzi/

A PIEDI SUL TICINO – Seguendo le Cicogne – 29 aprile – 1 maggio

Un viaggio a piedi che attraversa gli angoli meno conosciuti del Parco Lombardo della Valle del Ticino, proclamato dall’UNESCO “Riserva della Biosfera” di interesse mondiale.

Una Valle, quella a due passi dalle città di Milano e Pavia, tutta da scoprire, dove la natura si affianca al lavoro dell’uomo ed al modificarsi di paesaggi e condizioni di vita. Piccoli borghi contadini del pavese, sorti lungo le antiche vie di commercio, si alternano ai campi coltivati a riso, mentre il fiume, con la sua corona di boschi, scende nervosamente in mille meandri azzurri verso Pavia ed oltre… Luoghi da conoscere per capirne l’essenza e la cultura, luoghi in cui la vita, ancor oggi, sembra scorrere su quadranti antichi misurati sullo scorrere

Attraversato il famoso ponte coperto per entrare in città si affronta l’ultima tappa del cammino, che seguendo la Via Francigena conduce alla meta finale: il castello di Belgioioso, ai margini dell’Oltrepò Pavese, dove ci attende la visita a Officinalia, mostra mercato dell’alimentazione biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica, che trova sede nelle antiche sale del Castello.

Info e Prenotazioni: VIE DEI CANTI Tel. 379-1227725 | 331-9165832 | info@viedeicanti.it.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

25° TAIJI FESTIVAL

Per il 25° Anno consecutivo nel Parco del Castello di Belgioioso si terrà il Taiji Festival organizzato dal M° Walter Lorini Federazione Sportiva Culturale PWKA

Orario

L’orario di apertura sarà continuato dalle 10,00 alle 20,00.

Ingresso

Intero: 9 euro

Ridotto: 7 euro