Paola Pizzighini (M5S) eletta Segretaria della “VII COMMISSIONE – Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2023 – La Consigliera Regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini, è stata eletta all’interno dell’Ufficio di Presidenza della “VII COMMISSIONE – Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione”, con il ruolo di Segretaria di Commissione.

Paola Pizzighini (M5S): «Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami. Assumo questo impegno promettendo di ricoprirlo con la dedizione dovuta al ruolo. Cultura, ricerca e innovazione, così come sport e comunicazione, sono tematiche da sempre al centro della mia attività professionale, sia in qualità di avvocato che in qualità di giornalista. Purtroppo, spesso questi temi vengono trattati come secondari, perché percepiti dalla politica come non essenziali. Lo trovo inappropriato. Pensare alla Lombardia dei prossimi cinque anni, la Lombardia olimpica, come una regione in cui sport, comunicazione e cultura non ricoprano un ruolo preponderante sarebbe miope. Durante lo svolgimento del mio mandato concentrerò grande attenzione affinché queste tematiche, così come quelle legate alla ricerca e all’innovazione, siano costantemente al centro dell’agenda politica».

