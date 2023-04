Pulizie degli uffici a Milano: tutto quello che c’è da sapere

Milano, 20 aprile 2023 – Milano è una città ricca di uffici, poiché si tratta di una zona importante sia dal punto di vista economico-finanziario, sia da quello commerciale. Gli uffici sono distribuiti principalmente nel centro storico e nelle zone adiacenti, sono moderni e ben arredati, e costituiscono un ambiente lavorativo produttivo e stimolante. Tuttavia, per mantenere tali caratteristiche inalterate, è fondamentale mantenere anche un livello di pulizie ottimale.

Chi si occupa della pulizia degli uffici?

A seconda delle dimensioni dell’ufficio, ci si può occupare autonomamente delle operazioni di pulizia oppure no. Infatti, per un ufficio di piccole dimensioni con uno o due dipendenti, gli ambienti da pulire sono pochi; pertanto, se si ha il tempo per farlo (e soprattutto la voglia, dopo una giornata di lavoro stancante) si possono dedicare delle ore alla sanificazione degli ambienti senza richiedere l’intervento di personale esterno. Ciò diventa più complicato quando le zone dell’ufficio sono molteplici, e si condividono gli spazi con tante persone oppure si accolgono diversi clienti al giorno. In questo caso, è preferibile rivolgersi a un’impresa di pulizie per uffici a Milano che consente di trovare gli ambienti già puliti al rientro. Tuttavia, la ditta specializzata è da preferirsi per delle pulizie più accurate, indipendentemente dalle dimensioni dell’ufficio. Infatti, per risultati ottimali, bisogna utilizzare strumenti e prodotti professionali, nonché un metodo di lavoro consolidato. Inoltre è necessario avere una perfetta conoscenza dei materiali da trattare.

Perché è importante mantenere gli uffici puliti?

Mantenere gli uffici puliti può portare diversi vantaggi, quali:

Miglior biglietto da visita : accogliere i clienti in un ufficio polveroso, oppure con aloni sulle superfici, ecc., non è di certo il modo giusto per iniziare una trattativa. Al contrario, garantire un ambiente pulito e curato in ogni dettaglio, dà un’ottima impressione, e quindi invoglia i visitatori a fare affari;

: accogliere i clienti in un ufficio polveroso, oppure con aloni sulle superfici, ecc., non è di certo il modo giusto per iniziare una trattativa. Al contrario, garantire un ambiente pulito e curato in ogni dettaglio, dà un’ottima impressione, e quindi invoglia i visitatori a fare affari; Aumento della produttività : un’area ben igienizzata permette agli addetti di concentrarsi al meglio sul lavoro da svolgere. Infatti, per la maggior parte delle persone, un ufficio sporco è grande fonte di stress, e influisce negativamente sulle performance lavorative;

: un’area ben igienizzata permette agli addetti di concentrarsi al meglio sul lavoro da svolgere. Infatti, per la maggior parte delle persone, un ufficio sporco è grande fonte di stress, e influisce negativamente sulle performance lavorative; Ambiente più salubre : negli ultimi anni, l’attenzione all’igiene degli ambienti è aumentata, specialmente per scongiurare il rischio di problematiche di carattere sanitario. Un ufficio perfettamente pulito riduce il rischio di proliferazione di virus e batteri, e quindi anche il rischio di insorgenza delle malattie;

: negli ultimi anni, l’attenzione all’igiene degli ambienti è aumentata, specialmente per scongiurare il rischio di problematiche di carattere sanitario. Un ufficio perfettamente pulito riduce il rischio di proliferazione di virus e batteri, e quindi anche il rischio di insorgenza delle malattie; Preservare arredi e strumenti: una pulizia accurata delle aree dell’ufficio, dei mobili, degli strumenti e dei complementi d’arredo contribuisce a preservarli anche con il passare del tempo. Tuttavia, è fondamentale evitare l’utilizzo di prodotti particolarmente aggressivi, che possono addirittura causare un effetto contrario e danneggiare i materiali più delicati.

Come si puliscono i pavimenti in ufficio?

Una delle parti più difficili da pulire in un ufficio è il pavimento. Infatti, moquette, piastrelle, parquet oppure i pavimenti in marmo sono tra i più complicati da trattare, ma allo stesso tempo i più facili a sporcarsi per via del passaggio frequente delle persone. La moquette, ad esempio, attira e trattiene gli acari della polvere grazie alla sua porosità, pertanto è necessario passare l’aspirapolvere almeno due volte a settimana, e aumentare la frequenza se l’ufficio è frequentato da soggetti allergici. Bisogna, poi, eliminare le macchie utilizzando una soluzione di acqua ed ammoniaca, ed è consigliabile in ogni caso rivolgersi a professionisti per pulizie più approfondite ogni semestre. In caso di parquet, si può aspirare la polvere con un’aspirapolvere oppure rimuoverla con un panno apposito, dalle proprietà elettrostatiche. Per la rimozione delle macchie, è fondamentale utilizzare pochissima acqua e asciugarla immediatamente, per evitare il ristagno. Inoltre, non si possono utilizzare solventi e ammoniaca. Infine, si può completare la pulizia con prodotti a base di cera d’api, per lucidare e mantenere il legno brillante a lungo. Il marmo, invece, garantisce un effetto davvero scenografico e imponente agli uffici, specialmente a quelli di grandi dimensioni, tuttavia è molto complicato da trattare e a lungo andare può essere difficile mantenere la brillantezza originaria. Dopo alcuni anni, pertanto, potrebbe essere necessario ricorrere alla cristallizzazione, effettuata da professionisti con strumenti professionali adatti al tipo di materiale, e solo in seguito a un sopralluogo.

Come pulire la scrivania e la sedia dell’ufficio?

L’elemento principale di un ufficio è la scrivania. Per igienizzarla accuratamente, bisogna rimuovere gli oggetti presenti, e spolverare con un panno morbido, facendo attenzione a non lasciare segni di sfregamento. Il passaggio successivo è spruzzare un detergente adatto o sapone neutro diluito nell’acqua, e passarlo su tutta la superficie in maniera uniforme. Potrebbe essere necessario utilizzare dei prodotti particolarmente delicati per preservare alcuni materiali, ad esempio il legno oppure il vetro. Inoltre, è necessario anche occuparsi dei piedi della scrivania e dei cassetti. Queste parti vengono spesso sottovalutate, ma la polvere si accumula anche in queste zone. Per quanto riguarda la sedia, anche in questo caso si può utilizzare un panno morbido per la rimozione della polvere, mentre per rimuovere le macchie e lavare periodicamente i tessuti, bisogna leggere le indicazioni sull’etichetta per non rovinare i materiali.

L. M.