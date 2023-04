Rho. Aperte le iscrizioni ai centri estivi 2023

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 aprile 2023 – Il Comune di Rho eroga per l’estate 2023 alcuni servizi per bambini/e e ragazzi/e che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e la classe prima della scuola secondaria di secondo grado. Le tariffe rimangono invariate per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Per le scuole dell’infanzia: da lunedì 3 luglio a venerdì 4 agosto; la settimana da lunedì 7 agosto a venerdì 11 agosto sarà attivata solo al raggiungimento di almeno 15 bambini iscritti; nella settimana di Ferragosto (da lunedì 14 a venerdì 18 agosto) il servizio sarà sospeso; riprenderà da lunedì 21 agosto a venerdì 25 agosto; la settimana dal 28 agosto al 1 settembre è prevista, ma non garantita (dipenderà dal numero degli iscritti e dalla data d’inizio delle lezioni da parte della scuola che ospita il centro).

Per le scuole primarie e la classe prima delle scuole secondarie di primo grado: da lunedì 12 giugno a venerdì 4 agosto; la settimana da lunedì 7 agosto a venerdì 11 agosto sarà attivata solo al raggiungimento di almeno 20 bambini iscritti; nella settimana di Ferragosto (da lunedì 14 a venerdì 18 agosto) il servizio sarà sospeso; si riprenderà da lunedì 21 agosto a venerdì 1 settembre; la settimana dal 4 settembre al 8 settembre è prevista, ma non garantita (dipenderà dal numero degli iscritti e dalla data d’inizio delle lezioni da parte della scuola che ospita il centro).

Per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e la classe prima della scuola secondaria di secondo grado: da lunedì 24 luglio a venerdì 28 luglio; da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 15 iscritti a settimana.

Gli obiettivi pedagogico-educativi sono i seguenti:

Stabilire una relazione educativa mirata e focalizzata sulle potenzialità dei singoli minori;

Offrire un sostegno alle famiglie rispetto alle reali esigenze delle figlie e dei figli;

Scoprire e riscoprire gli spazi esterni come luoghi di sviluppo della relazione educativa rivolta anche alla tutela e alla valorizzazione della natura;

Supportare i genitori nella conciliazione del rapporto vita/lavoro;

Allenare i minori all’acquisizione e alla valorizzazione delle loro specifiche potenzialità;

Fornire ai minori un’esperienza leggera di libertà e socialità.

Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi, sabato 22 aprile 2023, fino a martedì 9 maggio 2023 tramite il sito www.centriestivirho.com dove sarà attivo un apposito link per ciascuno dei servizi sopra descritti. Sul sito sono indicate le tariffe e i moduli da compilare.

La domanda di iscrizione si intenderà accolta ai fini della graduatoria esclusivamente in assenza di situazioni di morosità relativamente ai seguenti servizi: pre/post scuola, refezione scolastica, asilo nido e centro estivo. In presenza di irregolarità nei pagamenti la domanda non potrà essere accolta fino alla regolarizzazione della morosità pregressa. La graduatoria definitiva per ciascun servizio sarà pubblicata sul sito del Comune di Rho.

“I centri estivi sono un importante luogo educativo e di socialità – commenta l’assessore Paolo Bianchi – L’estate è il periodo per eccellenza del riposo, del defaticamento e dello svago. I nostri ragazzi in estate prendono una pausa da tutti gli impegni scolastici ed extra-scolastici e si godono un po’ di tempo finalmente libero e più “lento”. Forse proprio per questo l’estate è anche il momento in cui “metabolizzano” quanto appreso durante l’anno e compiono un meraviglioso salto evolutivo di crescita. Nei Centri Estivi ci si ritrova a spendersi in contesti diversi di gioco, di movimento, di relazione e scambio. Quello diventa un luogo in cui accrescere la propria autonomia attraverso le esperienze. Un luogo dove i ragazzi sperimentano l’essere in una comunità, che imparano a far crescere dando il loro contributo nella buona riuscita dei giochi, della cura degli spazi e dei materiali condivisi, nella costruzione e condivisione di regole. Per tutte queste ragioni investiamo professionalità e risorse in questa offerta che anche quest’anno sarà ricca di proposte. Con grande sacrificio abbiamo mantenuto invariate le tariffe del servizio per andare incontro alle esigenze di ogni famiglia”.

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al numero 335/57.86.317 oppure scrivere a serviziedurho@progettoa.it.