Al giro di boa la 96a Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini di Lovere (Bg)

(mi-lorenteggio.com) LOVERE (BG), 22 aprile 2023 – È scattata sotto i migliori auspici, con una lusinghiera risposta di pubblico, la 96a Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini di Lovere (Bg), rassegna che, nel corso del tempo, si è imposta come una delle manifestazioni più prestigiose del territorio del Lago d’Iseo e che ha preso il via il 14 aprile scorso con il recital di Martin Kasik, considerato fra i più importanti pianisti della Repubblica Ceca. Dopo l’esibizione del duo jazz composto da Gianluigi Trovesi e Marco Remondini e il concerto del Beethoven Klavier Quartet, la rassegna è giunta al giro di boa con altri tre imperdibili appuntamenti in programma nelle prossime settimane con nomi di assoluto richiamo: venerdì 28 aprile sarà di scena il mezzosoprano Sonia Ganassi che, accompagnata dalla pianista Elisa Montipò, proporrà una serie di arie da camera di Donizetti (dal “Don Sebastiano” e “La favorita”), Rossini (“La regata veneziana”, tre canzoni in dialetto veneziano) e Massenet (dal “Werther”), mélodies di Berlioz (“Les Nuits d’été”) e canzoni di Satie (“La diva de l’empire” e “Tendrement”).

Tra i maggiori mezzosoprani della sua generazione e conosciutissima dagli amanti della lirica fin dal suo esordio con la vittoria al Concorso di Spoleto (nonché vincitrice dell’ambitissimo Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana e del Premio Internazionale Franco Corelli), Sonia Ganassi si è esibita nei ruoli principali presso i più importanti teatri del mondo. Ha cantato diretta da Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Antonio Pappano, Daniel Barenboim e molti altri.

Il penultimo appuntamento della stagione è “Enoch Arden”, il melologo per eccellenza, scritto alla fine dell’800 da Richard Strauss su testo di Alfred Tennyson, che l’attore Enzo Decaro e il pianista Corrado Greco porteranno in scena lunedì 8 maggio. Per Decaro, volto notissimo del cinema, del teatro e della televisione (fin dal suo esordio raggiunse una grande fama insieme a Massimo Troisi e Lello Arena nel trio La Smorfia) ma anche regista teatrale e scrittore, si tratta di un debutto in questa veste. Insieme a lui, in un dialogo serrato fra testo e musica, ci sarà il pianista Corrado Greco, musicista affermato e con collaborazioni importanti, molto attivo in particolare nella musica da camera.

Chiuderà la stagione, venerdì 12 maggio, una formazione rara da ascoltare, ma dal fascino indiscutibile: il duo violoncello-chitarra composto da Alexander Hulshoff e Claudio Piastra, che presenteranno un programma molto variegato con musiche di grande effetto, fra cui Vivaldi, Nin, Bellafronte e Piazzolla. Alexander Hulshoff si è esibito in tutto il mondo, suonando con alcune fra le orchestre più illustri e con i direttori più affermati. Il violoncellista tedesco vanta, inoltre, collaborazioni stabili con artisti del calibro di Pinchas Zukerman, Martin Stadtfeld, Fazil Say, Hagai Shaham, Vadim Gluzman, The Fine Arts Quartet, Orion String Quartet, Gil Sharon e Rainer Honeck. Direttore di Villa Musica, una delle più importanti scuole europee di musica da camera, da alcuni anni Hulshoff si dedica anche alla direzione d’orchestra e recentemente è stato nominato direttore ospite principale della Klassische Philharmonie di Bonn. Con lui sul palco ci sarà Claudio Piastra, uno dei più importanti chitarristi nazionali con all’attivo oltre 1.000 concerti, 25 cd e 45 pubblicazioni, nonché direttore artistico della Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini e del Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo.

96a Stagione dei Concerti 2023 – Dal 14 aprile al 12 maggio

Il programma

Venerdì 14 aprile

“Quadri di un’esposizione”

Martin Kasik (pianoforte).

Mercoledì 19 aprile

“TroveRemo”

Gianluigi Trovesi (sax e clarinetto), Marco Remondini (violoncello ed elettronica).

In collaborazione con “Le Due Rive del Jazz”

Sabato 22 aprile

“Una serata romantica”

Beethoven Klavier Quartet

Carlos Appelaniz (pianoforte), Joaquin Palomares (violino), Gaetano Adorno (viola), David Appelaniz (violoncello).

Venerdi 28 aprile

“Recital”

Sonia Ganassi (mezzosoprano), Elisa Montipò (pianoforte).

Lunedì 8 maggio

“Enoch Arden”

Enzo Decaro (voce recitante), Corrado Greco (pianoforte).

Venerdì 12 maggio

Virtuosismi a 10 corde

Alexander Hulshoff (violoncello), Claudio Piastra (chitarra).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 nel Salone dei Concerti di Palazzo Tadini, in via Tadini 40, Lovere (Bg).

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023.

Abbonamenti: 75 euro; 50 euro per i giovani fino a 27 anni e per gli over 65.

Ingressi singoli: 20 euro (suggerita prenotazione in segreteria o all’ingresso del museo).

Ingressi singoli ridotti: 15 euro per i giovani fino 27 anni e per gli over 65.

Ingresso gratuito fino a 18 anni.

Per l’acquisto degli abbonamenti, le relative quote potranno essere versate sul C.C. intestato all’Accademia Tadini presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN IT85 O 056 9654 9600 0003 0265 X04) oppure presso la segreteria dell’Accademia Tadini in orario d’ufficio o direttamente la sera del primo concerto.

I biglietti per i singoli concerti saranno in vendita secondo disponibilità anche la sera del concerto.

Info: www.accademiatadini.it; email: associazione@accademiatadini.it – Tel: +39 340 2503902