MILANO SAN SIRO. INCENDIO IN VIALE ARETUSA, ASS. FRANCO: FAMIGLIE IN TRASFERIMENTO VERSO SISTEMAZIONI SICURE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2023 – Intorno alle ore 16.20 di oggi, sette squadre dei Vigili del Fuoco sono entrate in azione in viale Aretusa, 6, in zona San Siro, per un appartamento in fiamme al 2º piano che ha coinvolto la casa soprastante. Nel corso dell’intervento sono state soccorse nove persone, mentre, per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza è stato evacuato l’edificio.

“A seguito dell’incendio che si è propagato oggi negli alloggi di viale Aretusa, si è mobilitato immediatamente il personale tecnico e amministrativo di Aler, che ringrazio. Le famiglie che risiedono nella scala coinvolta devono essere trasferite e sono già in corso gli spostamenti per garantire a tutti una sistemazione in sicurezza in tempi brevissimi. Per il momento alcune persone hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale e Aler ci sta tenendo informati. Intanto procedono i rilievi e gli accertamenti”

Lo dichiara Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing Sociale.

V. A.