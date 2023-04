78° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Flossenbürg

Presente anche una delegazione in rappresentanza della Città di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 aprile 2023 – 78 anni fa, il 23 aprile 1945, l’esercito americano liberava il campo di concentramento di Flossenbürg in Germania.

Questo storico evento è stato ricordato con una serie di momenti celebrativi presso il Memoriale di Flossenbürg.

Il culmine è stato domenica 23 aprile 2023, a partire dalle 14.30, con una cerimonia alla presenza di oltre 600 ospiti provenienti da tutto il mondo. In qualità di relatori, insieme al superstite Dott. Leon Weintraub, hanno parlato il Ministro dell’Interno bavarese, per l’Integrazione e lo Sport, Joachim Herrmann, il Prof. Parla, il vescovo di Stato della Chiesa evangelica luterana in Baviera Heinrich Bedford-Strohm.

Presenti le massime autorità europee e le rappresentanze dei sinti- rom, degli ebrei e dei Testimoni di Geova, il console israeliano, il console italiano Sergio Maffettoni e tante altre autorità oltre a 7 ex deportati.

La delegazione italiana è stata formata anche da Carmen e Pietro Meloni e dalla consigliera comunale Clelia La Palomenta, che ha rappresentato il Comune di Rho e che ha ricevuto dal Sindaco Andrea Orlandi la fascia tricolore e una lettera da lasciare al Memoriale di Flossenbürg e al Console italiano Maffettoni.

Molto fattivo è stato l’incontro con la responsabile dell’archivio storico del Memoriale di Flossenbürg Annabelle Lienhardt e il console italiano Sergio Maffettoni.

Si ricorda che a Flossenbürg sono stati deportati anche i due rhodensi Pietro Meloni e Gaetano Bellinzoni, attraverso il Trasporto 81, effettuato dal 5 al 7 settembre 1944.

“Partecipare a queste commemorazioni aiuta a sentire quanto sia forte ancora il dolore patito durante l’epoca nazifascista, un dolore che si è riversato e tramandato alle famiglie dei deportati e non solo– afferma il Sindaco di Rho Andrea Orlandi -. Non sono anniversari da sottovalutare ma al contrario è nostro dovere ricordare. Tramandare la memoria ai futuri cittadini è un nostro impegno. Ringrazio Carmen e Pietro Meloni e Clelia La Palomenta, che si sono spesi per coinvolgere le scuole del territorio su questi temi e che sono stati presenti al 78° anniversario della liberazione del campo di concentrazione di Flossenbürg”.

“Non dimenticare è una nostra missione. Tra i nostri impegni, ricordiamo il Viaggio della Memoria a Mauthausen – Gusen previsto nei giorni 26,27 e 28 maggio. Invitiamo i cittadini a partecipare per conoscere meglio quanto è successo durante le deportazioni nei campi di concentramento nazisti dove hanno perso la vita anche dei nostri concittadini.” conclude il Vice Sindaco Maria Rita Vergani

Informazioni sul Viaggio della Memoria a Mauthausen

https://comune.rho.mi.it/it-it/avvisi/2023/comunicati-stampa/rho-in-visita-ai-luoghi-della-memoria-272492-1-3bcd3d90582564e9038e519bbbc928b8

Informazioni Memoriale del campo di concentramento di Flossenbürg

https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/en

Redazione