Corsico. Tre giorni di “Festa di primavera” in via Cavour

Organizzata da ASEC con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’iniziativa si terrà da venerdì 28 a domenica 30 aprile con slow food, street food, musica e shopping

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 24 aprile 2023 – Da venerdì 28 a domenica 30 aprile, via Cavour si animerà fino alla mezzanotte con musica, cibo, bevande e shopping. Nella via, infatti, si svolgerà la “Festa di primavera” organizzata da ASEC – Associazione sviluppo economico centro storico, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

«Ringrazio ASEC per l’organizzazione della “Festa di primavera” – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura – che è un piacere patrocinare come amministrazione comunale. Crediamo molto nella collaborazione tra Comune e realtà del territorio e queste manifestazioni sono un esempio della vitalità che la nostra città può esprimere. Invito quindi tutti i cittadini e le cittadine di Corsico e di tutti i Comuni vicini – conclude il sindaco – a partecipare al fine settimana di festa del nostro centro storico per vivere insieme le belle serate di primavera che ci attendano».

A partire dalle ore 18 venerdì 28 aprile e dalle ore 12 sabato 29 e domenica 30 aprile, e fino a mezzanotte, via Cavour ospiterà slow food e street food, musica con dj set, shopping con bancarelle di abbigliamento, oggettistica e prodotti per il benessere. Inoltre, i bar, le gelaterie e i ristoranti rimarranno aperti fino a tarda sera e i negozi potranno esporre la loro merce all’esterno.

«A quasi un anno dalla nascita della nostra associazione – spiega la presidente Romina Novati – continua l’impegno di ASEC sul territorio per il rilancio di Corsico, anche grazie al patrocinio del Comune e alla buona volontà degli imprenditori aderenti. La “Festa di primavera” è una splendida collaborazione tra slow (i nostri operatori stabili in via Cavour) e street (gli amici itineranti), che offrirà cibo, musica e un bel clima di festa fino a tarda ora».

V.A.