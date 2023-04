La Via delle Sorelle – Un nuovo cammino per Bergamo Brescia

(mi-lorenteggio.com) Bergamo Brescia, 24 aprile 2023. Questo 2023 che ci vede Capitale Italiana della Cultura porta tante novità per il nostro territorio. Tra queste, sicuramente, La Via delle Sorelle: un cammino destinato a rimanere negli anni come importante eredità.

In concerto con l’Associazione Slow Ride Italy, le nostre Province hanno dato vita a un percorso bidirezionale a tappe che ti condurrà lontano dai soliti itinerari, in modo sostenibile e a ritmo lento.

Ti stupiremo passo dopo passo

Attraverso La Via delle Sorelle conoscerai una Capitale che ti stupirà.

Percorrerai 130 chilometri di collina passando per 36 comuni che uniscono i due capoluoghi. Scoprirai il fascino dei nostri parchi e delle riserve naturalistiche, incrocerai vie storiche e Strade del vino.

Inoltre, stiamo lavorando a un cantiere creativo a cielo aperto che con il tempo si arricchirà di opere d’arte per offrirti un’esperienza ancora più stimolante.

Scopri di più visitando il sito e le pagine social della Via delle Sorelle.

V.A.