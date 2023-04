MILANO, 25 APRILE – M5S LOMBARDIA: LA RESISTENZA COME RIFERIMENTO PRINCIPE DI UNITA’ NAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2023. In occasione del 78° anniversario della Liberazione, il Movimento 5 Stelle della Lombardia domani aderisce al grande corteo voluto per celebrare il 25 Aprile.

“A differenza delle forze di governo regionali e statali che ancora balbettano davanti al valore dell’antifascismo, il nostro Movimento non ha dubbi nello schierarsi al fianco dei diritti per tutti i cittadini, della libertà di espressione e della giustizia sociale. Per noi la Resistenza rimane riferimento principe di unità nazionale”, dichiarano il presidente Nicola Di Marco, Paola Pizzighini e Paola Pollini consiglieri regionali del M5S.

Redazione