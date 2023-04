25 aprile e street art. Al corteo antifascista di Milano, l’opera dell’artivista Cristina Donati Meyer “Scrosci di cultura!”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2023. L’immagine è forte, come forte è la convinzione che il 25 aprile non sia una ricorrenza, bensì un giorno di memoria, di Resistenza e di antifascismo quotidiano, a maggior ragione oggi, quando gli eredi di Mussolini e della sua RSI e dell’MSI, sono al governo del Paese.

Un neo nazista traccia su un muro una svastica, mentre uno studente, in piedi su una pila di libri, gli orina addosso e, in particolare sul braccio teso.

L’opera sarà affissa sul percorso del corteo antifascista, che ricorda la data fondante della nostra Repubblica, a partire dai bastioni di Porta Venezia e da Via Palestro, angolo corso Venezia.

“Tutti gli esponenti littori del governo più nero della storia d’Italia dalla caduta del fascismo, si eclisseranno il giorno della Liberazione. Per loro, e in primis per Giorgia Meloni, sembra impossibile riconoscere nella Resistenza e nel 25 aprile la data fondante della nuova Italia liberata. Per l’imbarazzo delle proprie origini fasciste, i gerarca del governo, non riescono a pronunciare la parola antifascismo!”, dichiara l’artista attivista.

Redazione