Incidente mortale auto moto a Vigano Gaggiano: deceduto 63enne di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 24 aprile 2023 – Intorno alle ore 18.45 circa, Vigano di Gaggiano, all’incrocio tra la Sp38 e la via Kennedy in uscita dalla frazione. Un motociclista alla guida di uno scooter percorre via Kennedy in direzione di Gaggiano.

Sulla provinciale transitano alcune vetture tra cui un Citroen C2 con alla guida un altro uomo. Per motivi la vaglio della Polizia Locale il centauro sarebbe uscito dallo stop entrando lungo la provinciale, mentre la vettura non è riuscita ad evitarlo e lo scontro è stato devastante: il motociclista di anni 63, residente a Corsico, viene sbalzato verso l’alto e ricade battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Subito vengono allertati i soccorsi arriva ambulanza ed elisoccorso, purtroppo però nulla è stato possibile per salvargli la vita. La strada è chiusa per due ore, mentre i rilievi del sinistro per stabilire le responsabilità e l’esatta dinamica sono a carico della Polizia Locale di Unione Fontanili.

Antonio Varieschi