EX SISAS, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO AREA PIOLTELLO E RODANO

Milano, 26 aprile 2023 – “Abbiamo iniziato il percorso per risanare una ferita sul territorio. Vaglieremo le proposte sulla base della sostenibilità e dei ‘ritorni’ per le comunità locali con cui ricercheremo soluzioni condivise”. Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, spiega il significato della comunicazione presentata in Giunta, attraverso la quale Regione Lombardia ha dato mandato ad ‘Aria spa’ di predisporre la documentazione per procedere con il lancio di una manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità, sul mercato, di operatori economici interessati a realizzare, acquisendo l’area denominata ‘ex Sisas’, interventi di rigenerazione urbana.

La manifestazione di interesse ha carattere esplorativo e, alla luce degli esiti della consultazione, Regione Lombardia, anche per il tramite di ‘Aria spa’, potrà decidere di attivare una procedura aperta per la definitiva alienazione.

La manifestazione di interesse predisposta prevede che l’area venga destinata a interventi di rigenerazione urbana e ambientale tenendo conto della vocazione industriale della stessa e attraverso la realizzazione di progetti innovativi finalizzati ad attuare la transizione ecologica mediante lo sviluppo di tecnologie che favoriscano l’economia circolare e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili anche in un’ottica di comunità energetica.

“La riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area dismessa da ‘Sisas spa’ – spiega il sottosegretario Invernizzi – è obiettivo prioritario di Regione Lombardia e dei Comuni di Rodano e Pioltello e la manifestazione di interesse guarda, dopo la cessione dell’area, alla realizzazione, da parte dell’acquirente, di progetti innovativi orientati alla transizione ecologica”.

“Tutte le proposte progettuali ritenute conformi – conclude il sottosegretario Invernizzi – verranno condivise con i Comuni di Pioltello e Rodano anche al fine di procedere ad ulteriori e più specifiche valutazioni in merito”.

SCHEDA TECNICA – Nei Comuni di Pioltello e Rodano (MI) è ubicata l’area dell’ex stabilimento Sisas spa inclusa nel Sito inquinato di Interesse Nazionale (SIN). Il SIN Pioltello Rodano si estende per una superficie di circa 800.000 metri quadrati

Il 14 gennaio 2016, dopo l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, una parte dell’area ex Sisas che misura circa 320.000 metri quadrati e si estende prevalentemente sul comune di Rodano per circa 196.855 metri quadrati e sul comune di Pioltello per 119.018 metri quadrati, è stata inclusa nel patrimonio pubblico di Regione Lombardia.

L’area oggetto della manifestazione di interesse ha un’estensione di circa 270.000 metri quadrati e, data la localizzazione e il livello di accessibilità, presenta una vocazione prevalentemente finalizzata alla ‘transizione ecologica’, ovvero a favorire il passaggio verso un modello virtuoso di produzione di energia, incentrato sulle fonti rinnovabili.

Il valore dell’area stimato dall’Agenzia delle Entrate è pari a 58,95 euro al metro quadro considerato il terreno bonificato.