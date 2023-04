Usmate Velate. Andrea D’Alessio – e la sua Naike – vincono il contest fotografico “Il mio animale domestico”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 aprile 2023 – Andrea D’Alessio e la sua dolcissima husky Naike sono i vincitori del contest fotografico “Il mio animale domestico”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate e diffuso lo scorso mese di ottobre attraverso il notiziario comunale.

Il riscontro della cittadinanza è stato davvero straordinario: più di 100 foto sono arrivate alla redazione dell’Informatore Comunale, dimostrando come il progetto avesse toccato il cuore (e la creatività) degli usmatevelatesi.

La scelta della redazione è stata difficile, sabato 29 aprile alle 10.30 presso la Biblioteca Civica alla presenza del Sindaco Lisa Mandelli, del consigliere delegato al Benessere Animale, Alessio Penati, e del Comitato di Redazione, avrà luogo la premiazione del progetto vincitore e le vetrine del polo culturale saranno arricchite con pannelli riportanti tutte le immagini inviate dai cittadini. Proprio così: approfittando delle belle giornate, sarà possibile fermarsi in Piazza Pertini per cercare, fra le tante immagini che saranno affisse, anche quella del proprio amico a quattro zampe o dei tanti altri che animano il nostro territorio con il loro straordinario affetto per il rispettivo padrone.

All’autore della fotografia sarà donata una stampa professionale della stessa che verrà anche pubblicata sul prossimo numero del notiziario comunale. La fotografia di Naike, scattata da Andrea D’Alessio, è stata premiata con la seguente motivazione: “L’immagine premiata racconta una storia e lo fa attraverso lo sguardo di Naike. L’husky si affida alla neve come fosse un abbraccio, ne sente il richiamo profondo, e lo scatto cattura l’attimo in cui il cane cerca la condivisione della sua beatitudine con il suo amico umano. Un rapporto, quello tra uomo e animale, che ha radici profonde e non può non passare attraverso il ruolo che ha la natura nella nostra vita”.

“Il contest ha avuto il merito di far riflettere su un tema molto sentito, ovvero quello del rapporto fra il cane e i suoi proprietari – affermano il Sindaco Mandelli e il consigliere Penati – Una tematica che coinvolge tutti, comprese le istituzioni: ne è la riprova il Regolamento per il Benessere degli aninali, approvato dal Consiglio Comunale nel 2021”.

Considerata la forte partecipazione all’iniziativa, tutte le fotografie saranno pubblicate nella galleria immagini sul sito internet del Comune di Usmate Velate e sulla pagina Facebook del Comune di Usmate Velate. Per alcune settimane, saranno poi esposte al pubblico sulle vetrate della Biblioteca Civica “Alda Merini”.

V. A.