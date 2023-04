GP MONZA, CECCHETTI (LEGA): “BENE TAVOLO APERTO AL MIT CON REGIONE LOMBARDIA, FACCIAMO SQUADRA PER VINCERE QUESTA SFIDA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2023 – “Molto bene il tavolo aperto oggi al MIT con Regione Lombardia, Comune di Monza e Aci con l’obiettivo di dare al Gp di Monza una prospettiva temporale il più ampia possibile.

Il GP di Formula 1, oltre ad un’evidente attrattiva turistica a livello internazionale, rappresenta un patrimonio non solo sportivo ma culturale, tradizionale, direi genetico, per il nostro territorio.

Bene la sinergia tra il Governo, impegnato in prima persona con il ministro Matteo Salvini, e la Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana che oggi è sceso apposta a Roma, e gli enti locali interessati insieme all’ACI,

Ancora una volta stiamo facendo squadra a livello istituzionale e amministrativo per vincere questa corsa e salvare il GP di Monza, per mantenere il nostro circuito nel calendario mondiale.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.