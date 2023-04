HOLIDAY TOP STOP: PONTI DI PRIMAVERA AL MUSEO

Da sabato 22 a martedì 25 aprile e da sabato 29 aprile a martedì 1° maggio, aperti dalle 9.30 alle 18.30.

Laboratori, installazioni digitali e visite guidate, comprese nel biglietto d’ingresso.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2023. Da sabato 22 a martedì 25 aprile e da sabato 29 aprile a martedì 1° maggio, in occasione dei ponti di primavera, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia è aperto con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30 e propone Holiday Top Stop, una grande offerta di attività per adulti e bambini.

In questi due lunghi weekend, i più piccini dai 3 ai 6 anni potranno giocare con i colori della primavera e della luce o scoprire i segreti delle bolle di sapone, in Area dei piccoli; ma potranno anche partire per un’avventura a bordo di un’antica caravella, in iLab Viaggi per mare, o partecipare alla visita guidata “Storie di viaggi per mare”.

Per i bambini dagli 8 anni sarà possibile osservare da vicino fiori, piante e altre forme naturali, usando lenti e microscopi in iLab Genetica e iLab Biotecnologie, o scatenare la creatività realizzando piste per biglie acrobatiche o flipper fai da te in Tinkering Zone.

Dai 7 anni, in iLab Leonardo i bambini potranno disegnare la natura con gli occhi di Leonardo, oppure creare un forno solare in iLab Energia&Ambiente.

Sempre in iLab Leonardo, dai 9 anni si potrà costruire ponti e archi, mentre in iLab Energia&Ambiente sarà possibile provare a produrre energia con fonti rinnovabili.

Adulti e ragazzi dai 14 anni, attraverso esperienze di realtà virtuale, potranno sperimentare nella Digital Zone You&AI tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro, oppure, con l’attività A Space Walk VR, galleggiare nello Spazio per osservare la Terra dall’esterno della Stazione Spaziale Internazionale.

Tutte le attività dei laboratori e le installazioni digitali sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

PROGRAMMA (alcune attività)

iLAB AREA DEI PICCOLI

Tinte di erbe e fiori – dai 3 ai 6 anni

Da sabato 22 a martedì 25 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Utilizziamo foglie, fiori e frutti per realizzare un dipinto unico e originale.

Pestiamo, impastiamo e mescoliamo per estrarre e comporre i colori della primavera.

I colori della luce – dai 3 ai 6 anni

Da sabato 22 a martedì 25 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Tra ombre, specchi e luci colorate avventuriamoci tra i fenomeni della luce per scoprire come vediamo al buio, come si riflette la nostra immagine e come si forma un arcobaleno.

iLAB VIAGGI PER MARE

Avventure a bordo – dai 3 ai 6 anni

Da sabato 29 a domenica 30 aprile | ore 11.30, 14, e 17 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 11.30, 14, e 17 | durata 45 minuti

Saliamo a bordo di un’antica caravella, vestiamo i panni dell’equipaggio e avventuriamoci in un emozionante viaggio. Esploriamo la nave, gli strumenti di bordo e prepariamoci ad attraversare l’oceano.

iLAB LEONARDO

Disegnare la natura – dai 7 anni

Lunedì 24 e martedì 25 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Come si studiava la botanica nel Rinascimento? Conosciamo gli schizzi di Leonardo, abile fusione di studi artistici e indagini scientifiche, e proviamo a investigare la natura come lui.

Costruire ponti e archi – dai 9 anni

Lunedì 24 e martedì 25 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Quali competenze avevano gli architetti del Rinascimento per progettare grandi edifici e strutture portanti? Costruiamo un arco per capire come funziona e osserviamo quanta geometria e statica ci sono dietro.

iLAB ENERGIA&AMBIENTE

Costruiamo un forno solare – dai 7 anni

Sabato 22 e domenica 23 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Con scatole della pizza, alluminio, pellicola trasparente e colla fabbrichiamo un forno che funziona con il sole. Scopriamo quanto può scaldare e cosa può cuocere.

Energia sostenibile – dai 9 anni

Sabato 22 e domenica 23 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Costruiamo piccoli dispositivi utilizzando fonti rinnovabili per produrre energia. Scopriamo come trasferirla, accumularla e metterla in rete in modo efficiente.

TINKERING ZONE

Piste per biglie acrobatiche – dagli 8 anni

Da sabato 22 a martedì 25 aprile | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17 | durata 45 minuti

Costruiamo una pista per le biglie usando tubi, imbuti, canaline e altri materiali. Realizziamo un percorso acrobatico per mettere alla prova la nostra pallina e sfidare un compagno. Lavoriamo insieme per costruire piste sempre più grandi.

Flipper fai da te – dagli 8 anni

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17 | durata 45 minuti

Costruiamo un percorso per una biglia e conduciamola all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

iLAB BIOTECNOLOGIE

Un giardino al microscopio – dagli 8 anni

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17 | 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17 | durata 45 minuti

Cosa succede se si osservano le piante da molto vicino? Guardiamo al microscopio le bizzarre forme che compongono un fiore e scopriamo come sono fatti il polline e i petali delle rose.

iLAB GENETICA

Flower dissection – dagli 8 anni

Sabato 22 e domenica 23 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Scomponiamo e riorganizziamo tutte le parti che compongono un fiore per scoprirne forme, colori e differenze.

DIGITAL ZONE YOU&AI

Dai 14 anni

Sabato 22 e domenica 23 aprile | ore 10, 12, 15 e 17 | durata 60 minuti

Guidati da un animatore scientifico e per mezzo di innovative tecnologie immersive, possiamo sperimentare prima persona tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro: “Che faccia ha l’IA?”, “Da che parte stai?” e “Sai muoverti nel futuro?”

PADIGLIONE AERONAVALE

A Space Walk VR – dai 14 anni

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 | durata 20 minuti

Galleggiamo nello Spazio e osserviamo la Terra dall’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, grazie alle riprese con telecamere speciali per la realtà virtuale che operano a gravità zero. Osserviamo la prima passeggiata spaziale al mondo di due astronauti a una qualità visiva a 360° mai vista prima.

PADIGLIONE AERONAVALE

Visita guidata STORIE DI VIAGGI PER MARE – dai 4 anni

Da sabato 29 a domenica 30 aprile | ore 10 e 15.30 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 10 e 15.30 | durata 45 minuti

Un brigantino goletta, un transatlantico, un catamarano e un sottomarino. Ma cosa sono? Come si muovono nel mare? Ascoltiamo il racconto di esploratori e lupi di mare per scoprire diversi modi di navigare e la storia dei più suggestivi oggetti dell’esposizione dedicata ai trasporti Navali.

Altre attività sono proposte a rotazione nei vari laboratori interattivi.

Per adulti e bambini, sarà anche possibile immergersi in installazioni artistiche tra mondo analogico e digitale, sound art e proiezioni interattive. Si potrà anche prendere parte alla visita guidata alle Gallerie Leonardo da Vinci, o andare alla scoperta di carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi.

Il calendario di tutte le attività è disponibile al link

L’iscrizione alle attività e alle visite guidate è obbligatoria ed è effettuabile esclusivamente online al link https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html