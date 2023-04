Rho. Sagra e momenti di festa per il patrono San Vittore

Domenica 7 maggio animazione con Coldiretti e Davo, l’8 maggio la solenne celebrazione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 aprile 2023. In occasione della festa patronale di San Vittore Martire, che cade l’8 maggio, sono previsti importanti appuntamenti volti a coinvolgere la cittadinanza.

Domenica 7 maggio, dalle 8.30 alle 20.00, piazza San Vittore sarà animata con balli, spettacoli, giochi, esposizioni di macchine agricole e attrezzi della tradizione rhodense grazie al programma organizzato da Cordiretti e D.A.V.O., il Distretto Agricolo Valle Olona presieduto da Giuseppe Caronni.

I produttori agricoli del territorio proporranno i loro prodotti con alcune promozioni e saranno esposti animali della fattoria e macchine agricole utilizzate nei campi del territorio.

La Sagra verrà inaugurata alle 9.30 alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e del prevosto di Rho don Gianluigi Frova, che impartirà la benedizione a persone e mezzi.

Alle 10.00 giochi di strada grazie alla Famiglia Rhodense. Alle 14.30 Coldiretti e Davo animeranno dei laboratori didattici per i bambini. Alle 16.00 occasioni di divertimento con la musica folk del Duo Strabella e le danze folk popolari proposte dall’Associazione Culturale “Ballabiott Rho”.

Alle 19.00 il Risotto del Contadino, un assaggio gratuito offerto dagli organizzatori in collaborazione con la “Trattoria F.lli Zanini”. In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà

Lunedì 8 maggio, in occasione della festa del santo patrono, gli Uffici Amministrativi, il Quic – Sportello del cittadino e il Front-office della Polizia Locale saranno chiusi. Il Comune garantisce i seguenti servizi: Polizia Locale – Centrale Operativa e Pronto intervento. La Polizia mortuaria rimarrà aperta dalle 8.30 alle 11.30

Lunedì 8 maggio, alle ore 18.30, il Sindaco Andrea Orlandi, con esponenti della Giunta e del Consiglio comunale, prenderà parte alle celebrazione solenne della patronale nella chiesa prepositurale di San Vittore. Saranno presenti le Autorità militari e le Associazioni del territorio. In questa occasione il Prevosto don Gianluigi Frova rivolgerà il tradizionale discorso alla città. La messa sarà arricchita dai canti e dalle musiche dei “Pueri Cantores e dei musicisti dell’”Istituto Musicale Rusconi”. Al termine il “Corpo Musicale Cittadino” eseguirà alcuni brani sul sagrato che si affaccia su piazza San Vittore.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione