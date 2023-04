1° maggio: metropolitane in servizio anche dopo le 20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2023 – Lunedì 1° maggio tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 20 secondo l’orario festivo. Dopo le 20 continua il servizio delle metropolitane e di alcune linee di superficie. In giornata diverse linee potrebbero essere deviate o rallentate per permettere il passaggio dei cortei.

Metropolitane: il servizio dopo le 20

M1: fa servizio fino alle 00:30, ora delle ultime partenze da Duomo.

M2: fa servizio fino a mezzanotte nella tratta Assago Forum-Cadorna. Tra Cadorna e Centrale usate i bus N25 e N26. Tra Centrale, Loreto e Lambrate usate il bus 81 o i filobus 90 e 91. Dopo le 20, chiudono le tratte M2 Famagosta-Abbiategrasso e Cadorna-Cologno/Gessate.

M3: fa servizio tra Maciachini e Porta Romana. Tra Porta Romana e San Donato usate i bus NM3. Tra Maciachini e Affori usate il bus 70. Dopo le 20, chiudono le tratte M3 Comasina-Maciachini e Porta Romana-San Donato.

M4 chiude come al solito alle 21. Dopo è sostituita dal bus 73, che fa servizio tra Linate e Duomo (non sulla diramazione di San Felicino).

M5: fa servizio fino a mezzanotte, ora delle ultime partenze dai capolinea.

Bus, tram e filobus: le linee in servizio dopo le 20

Le linee qui sotto restano in servizio fino alle 00:30 (cliccate per vedere gli orari). Tutte le altre linee terminano alle 20.

bus 42

bus 50

bus 54

bus 57

bus 70

bus 80 (in servizio solo tra De Angeli e Quinto Romano)

bus 81 (in servizio solo tra Centrale e Lambrate)

filobus 90

filobus 91

bus 94

bus N15 (Duomo-Ventiquattro Maggio-Gratosoglio)

bus N24 (Duomo-Selvanesco)

bus N25 e bus N26 (linee circolari Centrale-5 Giornate-Porta Romana-Porta Genova-Cadorna-Garibaldi-Centrale)

bus N27 (Duomo-Ungheria)

bus NM3 (in servizio solo nella tratta Porta Romana-San Donato)

Mappa e fermate delle linee N.

Linee notturne

Le linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 1° maggio e tra il 1° e il 2 maggio.