FESTA PATROALE E CUSAGO IN FESTA: IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 29 aprile 2023 – Ecco il programma di Cusago in Festa con tutti gli eventi in occasione della Festa patronale:

VENERDì 5 MAGGIO

ore 20.45 S. Messa ed esposizione dell’urna di San Vincenzo

SABATO 6 MAGGIO

In piazza, per tutto il pomeriggio:

Bancarelle di hobbisti, attività creative e associazioni.

Animazione e laboratori per bambini a cura dell’Azienda Agricola Santa Giulia in collaborazione con Proloco

ore 10.00 – 12.00 Caccia al tesoro in piazza

ore 16.00 Lettura e laboratori in biblioteca per bimbi 0-3 anni

ore 16.30 – 18.00 “Senti mamma!” Atelier sensoriali per bimbi e mamme al Nido Scuola

ore 21.00 Concerto in Corte Madonnina “I musicanti di San Crispino”

MARTEDì 9 MAGGIO

ore 10.00 S. Messa per gli ammalati

ore 20.45 S. Messa e riposizione dell’urna di San Vincenzo

DOMENICA 7 MAGGIO

In piazza, per tutto il giorno:

Bancarelle di hobbisti, attività creative e associazioni.

Animazione e laboratori per bambini a cura dell’Azienda Agricola Santa Giulia in collaborazione con Proloco

Mercato in Via Cisliano

ore 11.00 S. Messa solenne

ore 15.00 – 17.00 in oratorio Giochi senza frontiere, premiazione e merenda

Animazione in Corte Madonnina a cura di Unlimited Dance Studio

ore 17.30 Baby dance

ore 18.00 Balletti di danza classica e moderna

ore 19.00 – 21.00 Paninoteca in oratorio

ore 21.00 – Concerto in Corte Madonnina “Musiche da film” a cura del Corpo musicale di San Pietro all’Olmo

