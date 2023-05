FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI. IN MEMORIA DELLA DOTT.SSA BARBARA CAPOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2023 – Anche gli psicologi e le psicologhe della Lombardia ci saranno domani, mercoledì 3 maggio alle ore 20:00 in Piazza della Scala a Milano per la fiaccolata contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari organizzata dall’Ordine dei Medici, in memoria della dott.ssa Barbara Capovani.

La fiaccolata si svolgerà contemporaneamente in numerose città d’Italia.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia sarà presente, con la sua presidente, Laura Parolin, e Consigliere e Consiglieri, a testimoniare la necessità di misure urgenti e di un’attenzione costante da parte delle istituzioni su questo tema.

In questo modo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia desidera esprimere il proprio dolore per la collega psichiatra Barbara Capovani, vittima di un’aggressione fuori dall’ospedale Santa Chiara di Pisa.

Come riferito nella relazione delle attività del 2022 dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni sanitarie e socio-sanitarie (Onesps) trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito del Ministero della Salute, il fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari è un problema sempre più urgente. Facendo riferimento agli episodi denunciati all’Inail, nel triennio 2019-2021 sono stati 4.821 gli infortuni legati ad episodi di violenza. Gli avvenimenti tragici come questo generano ferite psicologiche nell’intera comunità e testimoniano la necessità di investire sulla prevenzione delle forme di sofferenza psicologica e la promozione del benessere psicologico.