Powervolley Milano vuole pareggiare i conti: l’Allianz Cloud ospita Gara 2 con Piacenza

MILANO – Vigilia di Gara 2 di Finale 3° posto Play Off Superlega Credem Banca. L’Allianz Powervolley Milano scende di nuovo in campo per ospitare l’incontro che la vedrà contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra le mura amiche dell’Allianz Cloud alle ore 20:30.

Come è già capitato in questi Play Off, Milano scivola in Gara 1: così come era successo a Perugia e a Civitanova, anche la trasferta piacentina non ha risparmiato i meneghini. La posta in palio è alta perché la prima edizione della Finale per il 3° posto assicura al vincitore un pass per la Champions League. Pesano ancora sulle spalle della squadra di Roberto Piazza l’amarezza e la delusione della mancata qualificazione alla Finale Scudetto, sfumata in Gara 5 contro i Campioni d’Italia della Lube. Per contro la reazione di Piacenza, l’altra semifinalista uscente che, contro l’Itas Trentino, non ha capitalizzato la rimonta per giocarsi il titolo tricolore, è stata differente: la tranquillità nel gioco e il cinismo sportivo della squadra biancorossa chiudono i conti al PalaBanca con un 3-0 imperativo, se non per il terzo parziale dove l’Allianz ha dato segnali di ripresa. Con la Gas Sales in vantaggio, la serie è al meglio delle cinque partite e tirare le somme già a Gara 1 sarebbe precoce, anche perché come questi Play Off ci hanno insegnato, tutto può accadere a cominciare dalla prossima sfida: Gara 2 di mercoledì all’Allianz Cloud, Piano e compagni avranno modo di riscattare la propria prova di orgoglio per cercare di conquistare una storica qualificazione in Champions League.

DICHIARAZIONE

Agustin Loser (Allianz Powervolley Milano): «Siamo arrabbiati perché giocare così non è bello. Anche contro Perugia e Civitanova è iniziata male in casa loro sempre 3-0 mi ricordo, la serie è lunga e abbiamo la voglia di vincere per andare in Champions l’anno prossimo. Gara 1 è stata una partita strana, mercoledì sarà un’altra partita di sicuro, giocheremo in casa nostra, con la nostra gente, sicuro faremo meglio rispetto alla scorsa partita, possiamo vincere o perdere ma di sicuro faremo meglio. Mi dispiace perché nei primi due set non abbiamo giocato come sappiamo fare, forse nel terzo set alla fine. Dobbiamo ripartire da quello che sappiamo fare».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà il confronto numero 11 tra le due società: 3 successi per Milano, 7 per Piacenza.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza), 1 in Play Off Finale 3° Posto (1 successo per Piacenza)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 1 in Play Off Finale 3° Posto (1 successo per Piacenza)

EX

Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022

DIRETTA TV

Il match delle 20:30 Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà visibile in diretta su streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard – Romanò, Caneschi – Simon, Lucarelli – Leal, Scanferla (L). All. Botti.

Arbitri: Lot Dominga, Puecher Andrea (Venturi Gabriele, Pasin Marco)

Impianto: Allianz Cloud di Milano