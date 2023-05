Trento. Prorogata la mostra “La memoria nel ghiaccio”

(mi-lorenteggio.com) Trento, 2 maggio 2023 – La mostra “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” allestita a Trento, nello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, sarà prorogata fino al 7 gennaio 2024. Dedicata ad uno dei luoghi della memoria più alti d’Europa e realizzata dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali provinciale in collaborazione con il Museo “Pejo 1914-1918. La guerra sulla porta”, l’esposizione, a cura di Franco Nicolis, documenta con fotografie e reperti gli interventi di recupero dai ghiacci dell’Ortles-Cevedale delle strutture della Prima guerra mondiale, condotti dagli archeologi nel sito di Punta Linke a oltre 3.600 metri di altitudine. La mostra è visitabile da martedì a domenica con orario 9-13 e 14-17.30 con ingresso libero in occasione del Trento Film Festival, a pagamento dal 9 maggio.

Redazione