Zibido San Giacomo, in sedia rotelle dopo un incidente lancia una raccolta per gli ausili. Scatta la solidarietà online per Roberto

Arriva da Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, una storia di solidarietà.

Il protagonista è Roberto Anzalone, oggi in sedia a rotelle dopo un incidente, che ha lanciato una raccolta fondi per ovviare alle esigenze che gli impone la sua nuova condizione. Sulla piattaforma GoFundMe è riuscito a raccogliere, in pochi giorni, 5.800 euro.

“Nell’Agosto 2022 – racconta – ho fatto un grave incidente che mi ha obbligato a vivere in sedia a rotelle. Ho rischiato la vita e passato molti mesi in terapia intensiva, ho guadagnato una parziale autonomia nel reparto unità spinale e dopo quasi dieci mesi posso pensare a un ritorno a casa con la mia famiglia”.

“Le difficoltà – spiega – adesso sono tante, gli ausili necessari moltissimi e molto costosi: montacarichi, bagno accessibile, carrozzine”.

“Nella mia condizione – prosegue – non sono più in grado di rientrare a svolgere il lavoro che adoravo, quello di installatore di piste e macchinari da bowling, e mi trovo in difficoltà economiche, da qui l’idea e la necessità di questa raccolta fondi che sia d’aiuto a me e alla mia famiglia”.

“Grazie – conclude – a chiunque vorrà e potrà aiutarmi”. E l’aiuto è arrivato da decine di donatori, grazie ai quali Roberto potrà far fronte alle spese che lo attendono.

La campagna è ancora attiva al link https://gf.me/v/c/4srp/ausili-per-una-vita-spezzata