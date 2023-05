Elezioni Zibido San Giacomo, il Movimento Cinque Stelle sostiene Sonia Belloli candidata civica “Noi Cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2023 – Il Movimento Cinque Stelle sostiene la conferma di Sonia Belloli come sindaca di Zibido San Giacomo. Dopo i risultati raggiunti nei primi cinque anni, la candidata della lista civica “Noi Cittadini” è in corsa per garantire continuità alla comunità attraverso il secondo mandato. I cittadini voteranno per le elezioni amministrative i prossimi 14 e 15 maggio.

Massimo De Rosa (coordinatore provincia di Milano M5S): «La decisione di sostenere Belloli arriva al termine di un percorso portato avanti sui temi e sui programmi. Nel programma della lista “Noi Cittadini”, ma soprattutto in quanto realizzato dalla Sindaca negli ultimi anni, abbiamo riscontrato quell’affinità di temi e sensibilità che hanno portato alla scelta di convergere su di un cammino comune. Partecipazione, attraverso l’inclusione, tutela dell’ambiente – anche in riferimento alla variante al PGT che abbiamo approvato con una netta riduzione del consumo di suolo – e un’attenzione sempre maggiore a servizi sociali vicini alle esigenze di anziani, famiglie e giovani, sono i motivi per cui riteniamo che la proposta di “Noi Cittadini” sia la più credibile e seria fra quelle in campo».

Concorde il Capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, il Consigliere regionale Nicola Di Marco (M5S): «Vivendo a Lachiarella conosco bene questo territorio e come tutti coloro i quali lo difendono e lo amano trovo tangibili i risultati raggiunti dalla sindaca Belloli. A cominciare dalle opere per la messa in sicurezza di scuole e asili, fino agli importanti interventi viabilistici, non quelle grandi e inutili opere di cui si riempie la bocca il centrodestra, ma soluzioni puntuali e realmente utili alla quotidianità dei cittadini. I dati, del resto, parlano da soli: dal 2019 sono stati investiti circa 12 milioni di euro in opere, le risorse messe a disposizione dei cittadini sono aumentate: +35% per i trasporti, +44% per la sicurezza, +23% per l’istruzione e +30% per i servizi sociali. Numeri che danno alla proposta di “Noi Cittadini” una solidità e una concretezza che non abbiamo riscontrato in nessun’altra candidatura» conclude il Consigliere regionale.