Gallaratese. Spari in via Cefalù, ferite una 16enne e una 56enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2023 – Questa sera, in via privata Cefalù, al Gallaratese, una ragazza di 16 anni e una donna 56 anni sono state ferite agli arti in un parcheggio. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, la 16enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che indagano per ricostruire quanto avvenuto e capire il movente. Le due donne, di origine nomade, sembra siano state coinvolte in una lite familiare.

V. A.