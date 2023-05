Buccinasco. Festa di Primavera al Centro Civico Marzabotto

Buccinasco (8 maggio 2023) – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni ProLoco Buccinasco, Auser Attivamente Buccinasco e Centro Civico Anziani, organizza la “Festa di Primavera” al Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto) sabato 13 e domenica 14 maggio a partire dalle ore 15. Una festa rivolta soprattutto a bambini e famiglie, con un appuntamento per i più grandi sabato dalle 19 con la serata danzante a cura del Centro Civico Anziani Buccinasco.

La Festa inizierà alle ore 15 di sabato 13 maggio con la caccia al tesoro delle erbe aromatiche del parco e il laboratorio per preparare sali aromatici a cura della ProLoco. Dalle 19 la serata danzante.

Domenica 14 maggio dalle ore 15 con Auser Attivamente ci sarà animazione per bambini e giochi antichi da provare in famiglia. Inoltre sarà presente la Polizia locale di Buccinasco con percorsi di educazione stradale per i più piccoli e la campagna #LascialiPassare. I bambini potranno anche salire sui mezzi della Croce Rossa Italiana di Buccinasco e dei Vigili del Fuoco.