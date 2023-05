17 Maggio, Giornata Mondiale contro l’Ipertensione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2023 – Una giornata per ricordare a tutti che l’ipertensione arteriosa è la causa principale di malattie cardiache che possono portare anche a morte. Avere la pressione alta, infatti, aumenta la comparsa di complicanze anche gravi come infarto, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, occlusione delle arterie, rottura dell’aorta, ma anche ictus, malattie renali, diabete e patologie cerebrali.

Nella maggior parte dei casi l’ipertensione non causa disturbi e ci si accorge di avere la pressione alta solo quando ha già provocato danni all’organismo: per questo spesso viene definita come un nemico silenzioso.

“Se avvertite mal di testa o una sensazione di testa pesante, se avete le palpitazioni o vedete come ‘ dei moschini’ davanti agli occhi e vi sentite strani, correte a misurare la pressione, un gesto semplice che può salvare la vita’’, commenta Stefano Carugo, Direttore della Cardiologia del Policlinico di Milano.

L’assunzione di alcuni farmaci, il fumo di sigaretta, la gravidanza e la menopausa possono aumentare il rischio di sviluppare ipertensione.

Quali sono i valori normali di pressione?

La pressione ‘minima’ dovrebbe essere sotto i 90 mmHg e la ‘massima’ sotto i 140 mmHg. Se anche uno solo dei due valori supera la soglia, si parla di ipertensione.

Per valori tra 130 -139 di massima e 85 – 89 di minima si parla di pressione normale-alta, da tenere sotto controllo.

TI ASPETTIAMO MERCOLEDI’ 17 MAGGIO!

Il Policlinico di Milano ha aderito anche quest’anno alla Campagna “Misura e controlla la tua pressione per vivere più a lungo” per sensibilizzare su questa condizione e offrire visite gratuite per diagnosi precoci.

QUANDO

Mercoledì 17 Maggio

dalle 9 alle 16

DOVE

Centro Ipertensione (piano terra)

Padiglione Sisini-Sacco

via Francesco Sforza, 35

ACCESSO LIBERO, GRATUITO, SENZA PRENOTAZIONE

Fai prevenzione e misura la pressione regolarmente. Puoi farlo a casa, in farmacia o dal tuo medico. Così mantieni in salute il tuo cuore! – Segui l’invito dei professionisti

Per info sulla iniziativa scrivere a cardiologia@policlinico.mi.it