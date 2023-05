Bollate. SVELATO IL PROGRAMMA DELLA 35^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI VILLA ARCONATI

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 9 maggio 2023 – Compie 35 anni una delle manifestazioni più importanti e longeve dell’hinterland milanese e del panorama nazionale. La forza del Festival di Villa Arconati è da sempre la passione e la motivazione che guida il gruppo di persone che lo hanno creato, lo hanno coltivato e non lo hanno mai fermato. E la bellezza di una cornice semplicemente unica, grazie anche ai recenti restauri che hanno reso Villa Arconati ancora più ammaliante.

Ecco finalmente svelati i grandi nomi che popoleranno questa edizione!

Dal 28 giugno al 13 luglio, sette appuntamenti, sette fantastiche porte su mondi altri, dal teatro al concerto all’alba passando per nomi internazionali e grandi omaggi e chiudere poi con una grande festa. Sette sere in cui non prendere impegni!

