Ceriano – Il baseball arriva in frazione Dal Pozzo con l’Asd Braves

(Mi-lorenteggio.com) Ceriano, 9 maggio 2023 – Domenica 7 maggio, sul campo sportivo della Frazione Dal Pozzo, si è svolta la prima edizione del Trofeo di Minibaseball “Piccoli Giganti” organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Braves.

Al torneo, valido come giornata del campionato FIBS Lombardia di categoria, hanno partecipato 11 squadre provenienti da tutta la regione che, con le loro avvincenti sfide, hanno colorato e animato il campo e il vicino Centro Civico per tutta la giornata.

Più di 90 giovani atleti oltre a membri dello staff, allenatori, genitori e tifosi…sono state oltre 300 le presenze registrate in questa giornata di festa, allietata anche dalla presenza di un gustoso punto ristoro gestito dai volontari dell’associazione.

Il torneo è stato anche un’ottima occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo campo “Braves”, realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione e l’Amministrazione Comunale al fine di ridare nuova vita ad un’area sportiva poco sfruttata quale quella di Via della Cassinetta.

“Siamo una giovane società e quello di domenica non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché tanto ci resta ancora da fare per crescere, per farci conoscere e condividere con più persone possibili la nostra passione per uno sport affascinante e unico come il nostro. Desideriamo trasmettere un’idea di sport che non sia solo prestazione e risultato, ma anche aggregazione, educazione e cultura. Vogliamo inoltre ringraziare il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore Antonella Imperato e la Consulta Dal Pozzo per averci dato questa opportunità sperando di consolidare sempre più questa proficua collaborazione” dichiarano i rappresentanti dell’Asd Braves.