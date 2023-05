Trezzano. Centri estivi comunali, al via le iscrizioni

Dal 10 maggio è possibile iscrivere bambini e ragazzi che frequentano le scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado trezzanesi. Alla domanda va

allegata la certificazione del datore di lavoro di entrambi i genitori

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 10 maggio 2023 – Aprono oggi, mercoledì 10 maggio, le iscrizioni per i Centri Estivi comunali, aperti a bambini e ragazzi residenti a Trezzano che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, con entrambi i genitori lavoratori.

Per i bambini delle primarie e i ragazzi delle secondarie il Centro Estivo si terrà presso la

Scuola Media Cuciniello di via Concordia con tre turni (1° turno dal 12 al 30 giugno – 2°

turno dal 3 luglio al 4 agosto – 3° turno dal 21 agosto al 7 settembre).

Le iscrizioni sono aperte dal 10 maggio al 4 giugno.

Il Centro Estivo per i bambini dell’infanzia si svolgerà presso i plessi scolastici di via

Malibran e via Giacosa con due turni (1° turno dal 3 luglio al 4 agosto – 2° turno dal 21 al 31 agosto).

Le iscrizioni sono aperta dal 10 maggio al 16 giugno.

Le iscrizioni si effettuano inviando il modulo pubblicato sul sito internet comunale all’indirizzo mail istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it allegando obbligatoriamente anche la certificazione del datore di lavoro di entrambi i genitori e la copia del documento del genitore richiedente. Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato PDF.

Costi e ulteriori informazioni sulla circolare pubblicata sul sito internet comunale.

“Anche quest’anno – dichiara Giulia Iorio, assessora alla Pubblica istruzione – il Comune

garantisce il servizio dei Centri Estivi con un’offerta di qualità rivolta ai bambini e ragazzi

dall’infanzia alla secondaria di primo grado, con genitori che lavorano. Le famiglie hanno la

possibilità di iscrivere i propri figli solo per uno o due turni o per l’intero periodo previsto, in

modo da usufruire del servizio a seconda delle proprie esigenze. Assicuriamo anche il pasto con le stesse modalità e costi richiesti durante l’anno scolastico”.

“Alla proposta del Comune – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – si aggiungono anche quelle di oratori, delle associazioni sportive e anche del Polo Ulisse (aperto a tutto il territorio), nel bene confiscato alle mafie di via Cavour, che dal 12 giugno propone un’offerta educativa ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni tutti i pomeriggi. Ognuno quindi potrà scegliere ciò che preferisce e si adatta alle proprie esigenze”.

Per informazioni sul Polo Ulisse: tel. 392 0523453 – poloulisse.centrominori@aclimilano.com